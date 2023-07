Israel bleibt die Lebensversicherung aller Juden der Welt. Deswegen muss man nicht alles gutheißen, was Israel tut. Was aber, wenn Kritik dazu dient, Hass auf die Juden zu verbrämen? Ein Gastbeitrag.

Documenta-Mitarbeiter entfernt am 21. Juni 2022 einen Teil des umstrittenen Großbanners „People's Justice“ des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi auf dem Friedrichsplatz. Die Installation auf der documenta fifteen in Kassel war als eindeutig antisemitisch kritisiert worden. Bild: dpa

Der Eklat auf der jüngsten „Jewrovision“ in Frankfurt hat deutlich gemacht, dass wir in Deutschland, aber nicht nur hier, ein Problem haben. Ich möchte an dieser Stelle nicht die Frage erörtern, ob das Ausbuhen eines geladenen Gastes Ausdruck gelebter Demokratie oder schlechten Benehmens ist. Die Frage ist auch nicht, ob Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine Antisemitin ist, das ist sie selbstverständlich nicht. Es geht auch nicht darum, in Abrede zu stellen, dass die Bundesregierung ein wichtiger Partner für die jüdische Gemeinde in Deutschland ist, auch im Kampf gegen An­tisemitismus.

Unser Problem besteht darin, dass die Diskussion über Antisemitismus weitgehend zu einer Debatte verkommen ist. Ob es um den afrikanischen Politikwissenschaftler Achille Mbembe geht, die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), den US-amerikanischen Historiker Michael Rothberg und seinen austra­lischen Kollegen Anthony Dirk Moses, die Frage von Holocaust und Kolonialismus oder die Kasseler Documenta – Gründe für Streit gab und gibt es genug, verständnisfördernden Dialog leider viel zu selten. Wir führen kein Gespräch miteinander mit dem Ziel, Antisemitismus besser zu begreifen. Wir folgen nicht der Maxime Karl Poppers, „die zugibt, dass ich mich irren kann, dass du recht haben kannst und dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden“.