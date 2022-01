Vor 50 Jahren : Ein Flop und rote Rosen

Olympisches Gesamtkunstwerk, erschienen in der F.A.Z. vom 26. August 1972 Bild: Lutz Kleinhans

1972 in München wurden in München Olympische Spiele ausgetragen – die ersten in Deutschland seit 1936. Auch die 16 Jahre alte Hochspingerin Ulrike Meyfarth war am Start – und verließ das Stadion als jüngste Olympiasiegerin jemals. Hier erinnert sie sich an die Zeit vor fünfzig Jahren.