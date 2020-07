Zwischen Medizin und Staat : Eine kurze Geschichte des Impfens

Im 18. Jahrhundert waren die Menschenpocken noch eine der schlimmsten Geißeln der Menschheit. Insbesondere Kinder fielen dieser Infektionskrankheit zum Opfer. Die Sterblichkeitsrate war hoch. Wer das Glück hatte zu überleben, war oft für das ganze Leben entstellt. In einer Darstellung des Todes von Queen Mary II., die 1694 im Alter von 32 Jahren an den Pocken starb, liefert uns der englische Geschichtsschreiber Thomas Macaulay (1800–1859) eine dramatische Schilderung dieser Seuche: „Die Pocken waren immer da, füllten die Kirchhöfe mit Leichen, peinigten den Verschonten mit ständiger Angst, hinterließen an dem mit dem Leben Davongekommenen die scheußlichen Spuren ihrer Macht, verwandelten den Säugling in einen Wechselbalg, vor dem die eigene Mutter zurückprallte, und ließen die Wangen der Verlobten dem Bräutigam zur Abscheu werden.“ Gegen Ende des 18. Jahrhunderts starben in Europa jährlich schätzungsweise 400 000 Menschen an Pocken.

Die Ärzte standen dieser Krankheit lange machtlos gegenüber. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts drang die Kunde nach Europa, dass man im Orient und in Schwarzafrika zur Vorbeugung Gesunde mit den Eiterkrusten von Pockenkranken infizierte und so häufig eine lebenslange Immunität erreichte. Doch war die Variolation, wie man dieses Verfahren nannte, nicht ungefährlich, denn man konnte nur hoffen, dass die Krankheit bei den künstlich mit den Pocken infizierten Kindern einen gutartigen Verlauf nahm. Nach einer zeitgenössischen Schätzung war das Risiko, an dieser „Blatter-Beltzen“ genannten Praxis zu sterben, jedoch bedeutend geringer als bei einer natürlichen Erkrankung. Danach kam bei einer natürlichen Infektion mit Menschenpocken ein Toter auf 8,5 Erkrankungen, während nur einer von 182 künstlich Infizierten starb.

Einer der Ärzte, die im späten 18. Jahrhundert in Europa die Variolation vornahmen, war der englische Landarzt Edward Jenner, der von 1749 bis 1823 lebte. Als ihm eine Kuhmagd berichtete, sie bekomme keine Menschenpocken, da sie bereits die Kuhpocken gehabt habe, wurde er neugierig. Kuhpocken sind eine Pockenerkrankung, die unter anderem bei Kühen und Rindern auftritt. Auslöser ist nicht das gefährliche Variolavirus, sondern ein sogenanntes Orthopoxvirus. Menschen können ebenfalls an Kuhpocken erkranken; diese verursachen aber nur lokale Infektionen, die meist von selbst ausheilen.

Jenner sprach mit dem berühmten englischen Mediziner John Hunter (1728–1793) über diese Vermutung und erhielt von ihm den Rat: „Denken Sie nach, machen Sie Versuche, seien Sie geduldig, seien Sie genau!“ Das war 1775. Jenner experimentierte zwei Jahrzehnte mit der Kuhpockenimpfung, bis er schließlich der Überzeugung war, dass seine Resultate eine wissenschaftliche Veröffentlichung rechtfertigten.

Das Wissen einer Milchmagd gab den Anstoß

Der entscheidende Versuch fand am 14. Mai 1796 statt. Damals entnahm Jenner Eiter aus einer Kuhpocken-Pustel der Milchmagd Sarah Nelmes und impfte diesen dem acht Jahre alten James Phipps mit einer Lanzette in den Oberarm. Wie erwartet, entwickelte sich bei dem Jungen ein leichtes Fieber, das bald abklang. Nach sechs Wochen wagte Jenner es, den Jungen künstlich mit Menschenpocken zu infizieren. Das gewagte Experiment glückte. Der Junge erkrankte nicht (er starb erst 1853). Jenner sah sich bestätigt und veröffentlichte 1798 seine Entdeckung in einer Schrift über die Wirkung der Kuhpockenimpfung, die ihn rasch berühmt machte.