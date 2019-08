Das Ende der DDR : Das Ding mit dem Osten

Am Gedenktag des Mauerbaus im Jahr 2019 gehen Menschen an einer Seite des längsten, noch erhaltenen Teilstücks der Berliner Mauer, der East Side Gallery, entlang. Bild: dpa

Sich noch einmal auf diese sehr deutsche Wand zubewegen mit dem Risiko, dass kein Durchkommen ist. Noch einmal fragen, was los ist im Osten. Was machen die da? Warum sind die Kriegsenkel heute dort die Kernwähler der AfD? „Werde Bürgerrechtler!“, „Hol dir dein Land zurück!“, „Vollende die Wende!“ steht auf den Wahlplakaten der AfD, wenn man in diesen Tagen durch Brandenburg fährt. Die Bilder werden immer schiefer. Doch je schiefer, peinlicher, blöder, umso rasanter klettern die Umfragewerte der Rechten. Der Daueralarm verfängt und hinterlässt spürbar Panik im politischen Raum.

Wo sind wir? Was verrutscht da, was entzündet sich und warum? Wieso ich ausgerechnet jetzt an Hartmut Radebold denken muss, an diesen leisen, genauen Mann, Jahrgang 1935, in seinem azurblauen Mohairpulli. Radebold, der Nestor der Kriegskinderforschung und damit Spezialist für vaterlose Kindheiten im Zweiten Weltkrieg. Als ich ihn das letzte Mal sah, saß er auf einem Podium und sprach kaum hörbar, aber vor sehr vollem Saal von seinem „Kummer“. Radebold ist Psychiater und Psychoanalytiker. Es ist davon auszugehen, dass sein öffentlicher Schmerz mehr sein wollte als etwas Persönliches. Als hätte er seinen Zuhörern noch einmal Mitscherlichs „Unfähigkeit zu trauern“ auf die Knie gelegt. Trauern als gesellschaftliches Bewältigungsmodell.

Die Kriegskinder des Ostens, die Jungaktivisten als die klassischen Aufbauer und damit die, die „am engsten mit dem Auf und Ab der DDR-Entwicklung verbunden waren. Sie machten in und mit der DDR Karriere“, schreiben die Soziologen Annegret Schüle, Thomas Ahbe und Rainer Gries. Aber was heißt das? Es sind Hitlers Kinder. Die, die durch ihn sozialisiert wurden, geprägt durch Hurra und HJ und zwischen Ruinen groß geworden, mit toten, abwesenden oder orientierungslosen Eltern, mit unglaubwürdigen Lehrern und einer angstbesetzten Zukunft. Vaterlos Hungrige, die sich im postfaschistischen Osten neu aufladen ließen von der Idee eines besseren Deutschlands. Die in ihren Blauhemden an die neuen Orte zogen, auf die Großbaustellen, in die Parteischulen und Pionierpaläste. Die viel von Aufbruch träumten, von Gemeinschaft, Essen und Sicherheit und dabei straff eingenäht wurden ins Amnesieprogramm des ostdeutschen Neustarts. Ein Diktat, bei dem die Kommunisten die Bevölkerung über den Nationalsozialismus schweigen ließen, wie sie die aus dem Moskauer Exil Zurückgekehrten zum Parteischweigen über den Stalin-Terror im fernen Bruderland verpflichteten. Ein klammheimlicher Pakt, der Entlastung bot und die Basis war für die kommenden Säuberungen.

Die West-Gesellschaft des direkten Nachkriegs, die sich manisch schönputzte, die schier märchengleich Kohle machte und sich in ihrer Unfähigkeit zu trauern verpuppte. Die postfaschistische DDR der fünfziger Jahre dagegen wurde zur Synthese zwischen eingekapseltem Hitler und neuer Stalin-Diktatur, planiert durch einen roten Antifaschismus, der einzig eine Heldensorte zuließ: den deutschen Kommunisten als Überwinder Hitlers. Mit dieser instrumentellen Vergessenspolitik wurde im selben Atemzug der Holocaust für 40 Jahre in den Ost-Eisschrank geschoben. Er kam öffentlich nicht vor.