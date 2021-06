Aktualisiert am

Am Schluss mal richtig aufeinander sauer sein

Reform des Parteiengesetzes : Am Schluss mal richtig aufeinander sauer sein

Das Abgeordneten- und das Parteiengesetz sollen geändert werden. So wollen es Union und SPD. Im Prinzip jedenfalls. Die Vorstellungen jedoch, was wie geregelt wird, unterscheiden sich sehr. Der Streit dar­über wogt seit Monaten, der Wahlkampf wirkt da verstärkend. Bei den Regelungen für die Abgeordneten ist man sich weitgehend einig, nicht aber beim Parteiengesetz, und doch soll alles im Paket behandelt werden. Die SPD meint immer noch, bis zur Bundestagswahl zu einem Ergebnis kommen zu können. Die Union glaubt nicht mehr daran.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Allerdings kommen Änderungen bei den Regelungen für Parteien und Abgeordnete gern kurz vor Ende der Legislaturperiode zustande, unabhängig von der jeweiligen Regierungskoalition. 2005 war es schon so, als noch SPD und Grüne regierten. Dann wieder 2013 unter Union und FDP. Auch damals ging es schon um Nebeneinkünfte von Abgeordneten, insbesondere um die Frage, ab welcher Höhe sie angegeben werden müssen. Dabei wurden die Regelungen immer komplizierter. Unter Rot-Grün gab es drei Stufen – von maximal 3500 Euro in Stufe eins bis mehr als 7000 in Stufe drei. Unter Schwarz-Gelb wurden zehn Stufen daraus. Die Opposition forderte schon damals, Nebeneinkünfte „auf Euro und Cent“ zu veröffentlichen, konnte sich aber nicht durchsetzen.