Einhundert Jahre sind vergangen, seit das Land Tirol zwischen Italien und Österreich geteilt wurde. „Das Sehnen, das der lange Krieg nach dem Frieden zeitigte, es wurde schwer enttäuscht. Nach dem Krieg der Waffen kam der scheußliche Krieg der Geister des Hasses und der Gewalt“, urteilte der Brixner Zeitzeuge Anton Just. Das Drama begann in den letzten Tagen des Ersten Weltkrieges: Als am 24. Oktober 1918 die Truppen der alliierten Mächte Italien, Frankreich, Großbritannien und Vereinigte Staaten zum finalen Angriff auf die österreichisch-ungarischen Truppen ansetzten, widerstanden die Verteidiger an der Front nur mehr kurze Zeit. Zu sehr hatten Unterversorgung und Kriegsmüdigkeit unter den kaiserlichen Soldaten um sich gegriffen. Von einer Division wurde berichtet, dass die Männer durchschnittlich nur mehr 50 Kilogramm wogen und die Soldaten mancher Regimenter ohne Hose und Rock, nur mit einem Mantel bekleidet, Dienst tun mussten.

Auf der strategischen Ebene war es schon Ende September zu einem Debakel gekommen: Bulgarien hatte am 29. September 1918 kapituliert und eröffnete somit den Alliierten die Möglichkeit, die Donaumonarchie von Süden her anzugreifen. Anfang Oktober boten daher Österreich-Ungarn und Deutschland den Alliierten Frieden an – vergeblich. Kaiser Karl versuchte wenig später mit seinem „Völkermanifest“ eine Art Friedensschritt in Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika zu setzen und erklärte, die österreichische Hälfte der Monarchie in einen Bundesstaat umwandeln zu wollen. Daran sollten „Nationalräte“ mitwirken, welche aus den jeweiligen Parlamentariern der verschiedenen Nationalitäten zu bilden wären. Diese sannen aber nicht mehr auf Reformen, sondern dachten an Unabhängigkeit.