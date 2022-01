Überlastete Kliniken und Ämter : Die Angst vor der partiellen Impfpflicht

Gegen eine partielle Impfpflicht: Demonstranten am 17. Januar in Bautzen Bild: dpa

Die Frage, ob inzwischen eigentlich jeder machen kann, was er will, lag nahe, als der Bautzener Vize-Landrat Udo Witschas diese Woche vor Demonstranten erklärte, die beschlossene Impfpflicht für Gesundheitsberufe nicht durchzusetzen. „Wenn Sie mich danach fragen, was das Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen machen wird, ab dem 16. 3., dann werden wir, unser Gesundheitsamt, unseren Mitarbeitern in Pflege und Medizinischem Bereich kein Berufsverbot oder Betretungsverbot erteilen“, rief der CDU-Politiker den rund 2000 Menschen zu, die in ihrer Mehrzahl ohne Masken und Abstand vor das Landratsamt gezogen waren.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Jubel brandete auf, und das Video mit der Aussage verbreitete sich in Windeseile auf dem Messengerdienst Telegram, über den sich seit Monaten Impfgegner und Corona-Maßnahmen-Kritiker zum Protest verabreden. Der Tenor dort lautete: Sieg auf ganzer Linie gegen die vermeintliche Corona-Diktatur.

Am nächsten Morgen allerdings war die Revolution in sich zusammengefallen. Die für die kommunale Rechtsaufsicht zuständige Landesdirektion forderte von Witschas eine Stellungnahme, die er umgehend lieferte. Selbstverständlich sei auch der Landkreis Bautzen an Recht und Gesetz gebunden, er habe auch nicht die Gesetzeslage infrage gestellt, antwortete er. „Für den Umstand, dass meine Äußerungen in der emotionalen Atmosphäre ggf. fehlinterpretiert werden, bitte ich angesichts der Gesamtzusammenhänge um Verständnis.“

Die „Gesamtzusammenhänge“ listete Witschas sodann auf: In Krisengesprächen hätten Vertreter von Kliniken, Wohlfahrtsverbänden, Rettungsdiensten und der Kassenärztlichen Vereinigung „in drastischen Worten“ klargestellt, „dass selbst geringfügige Personalausfälle nicht kompensiert werden könnten und die Versorgungssicherheit gefährden würden“. Es drohe ein „Versorgungsnotstand“. Deshalb fordere er, die Impfpflicht auszusetzen oder aufzuheben.

F.A.Z. Newsletter Coronavirus Täglich um 12.30 Uhr ANMELDEN

Einen künftigen Notstand kann auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping nicht ausschließen. Denn der Anteil vollständig geimpfter Mitarbeiter in sächsischen Pflegeeinrichtungen liege bisher zwischen 58 und 69 Prozent und ist damit so niedrig wie nirgendwo in Deutschland. „Wir klären gerade die Handlungsspielräume“, sagt die SPD-Politikerin. „Die Versorgungssicherheit wird auch für uns höchste Priorität haben.“

Das bedeute jedoch nicht nur, dass überhaupt Personal da sei, sondern dass etwa Bewohner in Pflegeheimen, bei denen die Impfquote deutlich höher als beim Personal ist, auch wirksam vor Infektionen geschützt sind. Zurzeit werde an den Details zur Umsetzung der am 10. Dezember vom Bundestag beschlossenen Impfpflicht gearbeitet, so Köpping. „Wir hätten da gern einheitliche Regeln für ganz Deutschland.“ Sollte das nicht möglich sein, plädiere sie zumindest für ein gemeinsames Vorgehen Mitteldeutschlands inklusive Bayerns.

Auch die Staatsregierung im Süden glaubt, es könnten sich weitere Kommunalpolitiker weigern, die einrichtungsbezogene Impfpflicht durchzusetzen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagt, er wisse aus vielen Gesprächen mit Landräten und Trägern, dass sie sich dagegen sträubten, ein „Sonderopfer“ zu bringen. Es müsse daher ganz klargemacht werden, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nur ein „erster Schritt“ zu einer allgemeinen sein könne – auf diese Feststellung im jüngsten Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) habe unter anderen er gedrungen, sagte Holetschek der F.A.Z.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuletzt im Interview mit der F.A.S. gefordert, ein Verschieben der partiellen Impfpflicht solle geprüft werden. „Denn sonst droht allein durch das Abwandern von Pflegekräften wegen der Impfpflicht eine Überlastung des Gesundheitssystems.“