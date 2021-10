Mögliche Laschet-Nachfolge : Gesucht: Ein Retter der CDU

Die CDU sucht einen Weg aus der Krise. Doch wer soll ihn weisen? Es ist, als wäre eine Stelle ausgeschrieben: Retter der CDU. Das erwartet Sie, das sollten Sie mitbringen, das ist Ihr Weg zu uns.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Eigentlich ist klar, wer den Job machen muss, nämlich der Parteivorsitzende. Das ist allerdings derzeit noch Armin Laschet, der glücklose Kanzlerkandidat, dem viele in der CDU eine Mitschuld an der Krise geben. Zwar hat Laschet angekündigt, einem neuen Parteichef nicht im Wege zu stehen. Aber wann und wie der kommen soll, ist offen. Also überlegen die Abgeordneten schon einmal selbst, was ihre Partei zukünftig bräuchte – und wen an der Spitze.