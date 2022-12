Deutsch-polnisches Verhältnis : Der Pakt der Präsidenten

Der polnische Präsident Duda hat auch bei seinem Besuch in Berlin bewiesen, dass er nicht ein willenloser Vollstrecker der antideutschen Politik des PiS-Vorsitzenden Kaczyński ist. Letzterer verzichtete trotz Putins Angriffskrieg vor der polnischen Haustür nicht darauf, das Verhältnis zum EU- und NATO-Partner Deutschland durch seine Reparationsforderungen zu belasten. Auch der Schlingerkurs Warschaus in Sachen Patriot-Raketen dürfte damit zu tun gehabt haben, dass ein deutsches Angebot, bei der Verteidigung Polens zu helfen, nicht in das düstere Bild passt, das Kaczyński bei jeder Gelegenheit von den Deutschen malt.

Doch haben sich in der Warschauer Regierung offenkundig die Kräfte durchgesetzt, die das Angebot gleich begrüßt hatten, als es bekannt geworden war. Auch Duda bedankte sich nun in Berlin für diese „sehr wichtige Geste eines Verbündeten und Nachbarn“. Warschau bleibt aber wohl bei der Bedingung, dass die deutschen Soldaten polnischem Kommando unterstellt werden müssten. Das sollte aber ein lösbares Problem sein.

Ob auch Kaczyński sich freut?

Wie sehr Kaczyński sich über die Einigung und den versöhnlichen Ton zwischen Duda und Steinmeier freut, ist noch nicht bekannt. Einem aber gefällt der Pakt der Präsidenten, Brückenbauer bleiben zu wollen, bestimmt nicht: Putin.

Der verfolgt genau, ob irgendwo im „kollektiven Westen“ Risse entstehen, die er mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln vergrößern könnte. Die russischen Angriffe auf die ukrainischen Einrichtungen zur Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung sollen nicht nur die Widerstandskraft der Ukrainer zermürben, sondern auch eine neue Massenflucht Richtung Westen auslösen, um dort innenpolitische Konflikte zu schüren.

Deutschland, da hat Duda recht, sollte sich darauf vorbereiten. Am besten wäre es jedoch, den Ukrainern so zu helfen, dass sie nicht fliehen müssen. Das Land braucht jetzt nicht nur dringend Panzer, Raketen und Granaten, sondern auch Generatoren, Transformatoren und Leitungsrohre.