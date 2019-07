Deutschland : Die Kraft, die stets das Gute will

Es gab eine Zeit, da sind die Deutschen auch mit Hut ganz klein gewesen. Da hatten sie gerade den totalen Krieg und den totalen Untergang erlebt, in die sie im Vollgefühl der großdeutschen Überlegenheit marschiert waren. Diese Erfahrung, die mit einiger Zeitverzögerung umso nachhaltigeres Selbstmisstrauen hervorrief, beeinflusst politisches Denken und Handeln bis heute.

An die Seite des Selbstzweifels trat in den sieben Jahrzehnten, die seit dem Zusammenbruch vergingen, aber auch neues, durchaus berechtigtes Selbstbewusstsein. Deutschland erarbeitete sich wieder einen Ruf als geachtetes Mitglied der Völkergemeinschaft. Es setzte sich in einzigartiger Weise mit seiner Vergangenheit auseinander und zog daraus Konsequenzen. Es wandte sich von der militärischen Gewalt als Mittel der Politik so entschieden ab, dass selbst ehemalige Gegner den Kopf schütteln. Es sucht die Kooperation und meidet die Konfrontation, wo es nur kann. Es hilft Staaten und Menschen und achtet dabei nicht immer nur auf den eigenen kurzfristigen Vorteil.

Wäre Deutschland ein Mensch, so könnte man auch über den nicht sagen, er sei perfekt. Aber man dürfte ihm durchaus zubilligen, dass er sehr an sich arbeite.

Das gilt auch für die Bewohner Deutschlands. Viele von ihnen wollen noch bessere Humanisten, Tierfreunde und Umweltschützer werden. Und sie wollen, dass auch andere ihrem Beispiel folgen. Gegen eine derartige Weltverbesserung wäre nichts einzuwenden – wenn es denn einen Plan für sie gäbe, dem eine solche übermenschliche Weisheit und Überzeugungskraft innewohnten, dass er unwiderstehlich wäre. Bisherigen Versuchen, die Menschheit zu einer gemeinsamen Weltanschauung zu bringen, ob mittels Argumenten oder mittels Gewalt, waren allerdings keine großen Erfolge beschieden. Einige endeten in Katastrophen mit Abermillionen von Toten.

Knobelbecher zieht sich der deutsche Missionierungsdrang nicht mehr an. Aber eine gewisse Restmilitanz ist unverkennbar. Die Vorstellung aus der Zeit des Kaiser- und Kolonialreichs, wonach am deutschen Wesen die Welt genesen möge, hat auch in der Demokratie wieder Anhänger gefunden, auch wenn sich diese Ansicht jetzt in modernere Kleider hüllt. Doch auch in ihnen steckt ein Gefühl der Überlegenheit, jedenfalls der eigenen Argumente. Die innen- und außenpolitischen Debatten vermitteln regelmäßig den Eindruck, dass man in Deutschland im Grunde alles besser weiß als anderswo. Und daher anderen gute Ratschläge geben kann, was sie tun sollten: Migranten als Bereicherung betrachten, Staatshaushalte nach deutschen Vorstellungen sanieren, den Regenwald nicht abholzen, das Spitzenkandidatenmodell anbeten.

Wer bestimmt, was einen guten Europäer ausmacht?

Für jede dieser Ansichten kann man gute Argumente finden – doch überzeugen diese noch nicht einmal alle Deutschen. Schon im innenpolitischen Diskurs wird es hitzig, wenn die neuen Ideologien und ihre Anhänger aufeinanderprallen, etwa Klimawandelwarner auf Klimawandelleugner. In den internationalen Beziehungen kann schnell ein Konflikt mit noch größerem Eskalationspotential entstehen, wenn „die Deutschen“ etwa von „den Polen“ verlangen, Flüchtlinge aufzunehmen, weil sich das für gute Europäer so gehöre.

Wer aber bestimmt, was einen guten Europäer ausmacht? Aus polnischer, italienischer und auch französischer Sicht können deutsches Lob und deutscher Tadel leicht danach aussehen, als wolle der heimliche Hegemon Europas seine Nachbarschaft nach seinem Ebenbild formen – nicht mehr mit Panzern und Stukas, aber mit dem Euro, einer Politik der offenen Grenzen und dem Slogan „Atomkraft, nein danke“.

Deutschland muss darauf achten, nicht zu jener Kraft zu werden, die stets das Gute will, dabei aber böses Blut schafft. Selbst wenn die EU sich nur gemäß den Vorstellungen der deutschen Grünen und Sozialdemokraten „demokratisieren“ ließe – was nicht der Fall ist –, dürfte nicht vergessen werden, dass Berlin den anderen EU-Mitgliedern nicht befehlen kann, den deutschen Einsichten und Plänen zu folgen. Der große Europäer Kohl hat das immer beherzigt. In einer Gemeinschaft souveräner Staaten wie der EU muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, in Zeiten der Rückwendung zum Nationalstaat mehr denn je. Denn nun mucken nicht mehr nur die „undankbaren“ Ostmitteleuropäer gegen deutsche Positionen auf. Auch Partner der ersten Stunde wie Italien und Frankreich stehen in Streitfragen nicht selbstverständlich an Deutschlands Seite. Großbritannien, immerhin auf manchen Gebieten ein Geistesverwandter, tritt aus.

Das heißt nicht, dass die deutsche Regierung auf dem europäischen Parkett nicht länger selbst- und auch machtbewusst die Positionen vertreten sollte, die sie für richtig hält und für die sie gewählt worden ist. Die europäische Zentralmacht hat sich ihrer Verantwortung zu stellen. Doch wäre es auch dabei besser, wenn sie nicht von einem Extrem ins andere fiele, vom „ohne uns“ ins „nur wie bei uns“. Der europäische Musterschüler sollte sich, auch wenn die Verlockung – insbesondere für die Grünen – groß ist, nicht zum europäischen Oberlehrer aufschwingen. Denn wenig lässt sich in dieser zerstrittenen EU so leicht organisieren wie der Widerstand gegen Belehrungen aus Berlin.