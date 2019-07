Als eine Untersuchungsrichterin am Dienstag das Ende des Hausarrests für die Kapitänin des deutschen Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“ anordnete, waren die Reaktionen in Italien kontrovers. Die einen priesen den Sieg der Menschlichkeit und der Menschenrechte über eine schikanöse nationale Gesetzgebung gegen verzweifelte Bootsflüchtlinge und deren Helfer. Die anderen zeigten sich empört, dass eine italienische Richterin einer Ausländerin den mehrfachen Rechtsbruch, gar die Gefährdung von Leib und Leben italienischer Staatsdiener im Hafen von Lampedusa durchgehen ließ.

Man kann die hitzige Auseinandersetzung in Italien über die Kapitänin Carola Rackete als Zeichen einer gesunden Debattenkultur in einer lebendigen Demokratie verstehen. In Deutschland waren die Reaktionen auf die Festnahme und die Freilassung der Kapitänin dagegen vergleichsweise gleichförmig. Der Präsident und die Kanzlerin, allerlei Minister und Parteiführer, dazu Kirchen und Gewerkschaften waren sich einig: Da geschehe einer deutschen Heldin in Italien bitteres Unrecht.