Deutsch-Russsischer Austausch : Nicht alle Brücken abbrechen

Nicht alle, die hierzulande die deutsch-russischen Beziehungen gepflegt haben, bekamen Geld von Gazprom oder anderen russischen Konzernen dafür. Es gibt auch Leute wie Klaus Eberl. Der frühere Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche im Rheinland verbirgt seine Russophilie nicht. „Ich liebe dieses Land“, sagt Eberl. Gerade deshalb ist der Theologe entsetzt darüber, dass Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine Krieg führt und im eigenen Land jeden Widerspruch gegen seine Politik unterdrückt.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Zum Entsetzen kommt bei Eberl die Ungewissheit hinzu. Hat das deutsch-russische „Leuchtturmprojekt“ noch eine Zukunft, das seine Kirche maßgeblich vorangetrieben hat? Die Evangelische Kirche im Rheinland hat seit 1991 ein Heilpädagogisches Zentrum in Pskow, etwa 300 Kilometer südwestlich von Sankt Petersburg entfernt, mit aufgebaut. Die zwei Jahre später errichtete Förderschule sei „die erste dieser Art in Russland gewesen“, sagt Eberl. Allen, die sich in Russland mit der Inklusion von Behinderten beschäftigten, sei die Einrichtung in Pskow ein Begriff.