Ölpreiskrieg : Der Kronprinz inszeniert sich als starker Mann

Muhammad Bin Salman im September 2019 in Jiddah Bild: Reuters

Für den saudischen Kronprinzen Muhammad Bin Salman sind die Bedingungen günstig, sich als durchsetzungsstarker Machtpolitiker in Szene zu setzen. So wirkt sich auf den Ölpreis aus, ob er telefoniert oder ob er nicht telefoniert. Am Donnerstag war der Ölpreis erst um 40 Prozent nach oben gesprungen, als der amerikanische Präsident Donald Trump twitterte, eben habe er mit dem Kronprinzen ein Telefongespräch gehabt.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Als dann aber der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin dementierte, dass es auch ein Telefongespräch des Kreml mit dem Kronprinzen gegeben habe, und als er sagte, dass ein solches auch nicht geplant sei, fiel der Ölpreis wieder.