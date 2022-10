Wachstum und Wohlstand : Kommt das Zeitalter des Verzichts?

Wer in Deutschland heute erwachsen ist, musste selten auf etwas verzichten. Im Gegenteil, alles wurde immer mehr: mehr Farbfernsehen, mehr Autos, mehr Urlaub für alle. Die Wirtschaft wuchs und mit ihr der Wohlstand. Die große Masse hat profitiert. Es hat zwar immer Menschen gegeben, die den Massenkonsum verteufelt und für alternative Wirtschaftssysteme gekämpft haben. Aber für die Mehrheit ging es doch immer weiter wie gehabt, und zwar bergauf.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung. Folgen Ich folge

Dann kam Corona, und Verzicht war erste Bürgerpflicht. Reisen mussten storniert werden, Restaurants und Boutiquen blieben geschlossen, und Brot backte man wieder selbst. Das Erstaunliche: Bei allen Entbehrungen konnten viele Menschen dieser Entschleunigung auch etwas Positives abgewinnen. Natürlich, niemand wünscht sich eine Pandemie. Aber weniger Termine, mehr Zeit auf der Couch und Urlaub im Harz statt auf Hawaii, das hatte auch etwas Verlockendes. In Befragungen gab ein erheblicher Anteil der Deutschen zu Protokoll, auch künftig davon etwas beibehalten zu wollen.

Wie ernst gemeint das war, sei dahingestellt. Die Wirtschaft wuchs jedenfalls wieder kräftig, nachdem die Lockdowns und Beschränkungen gefallen waren. Auf den Flughäfen sah es im Sommer auch nicht gerade so aus, als sei der Harz weiter das Urlaubsziel Nummer eins. Allerdings stand da schon die nächste Krise vor der Haustür, die den Deutschen abermals Verzicht abverlangt.

Weil Russland die Ukraine überfallen hat und kaum noch Erdgas nach Deutschland liefert, muss Energie gespart werden. Um mindestens ein Fünftel muss der Erdgasverbrauch gegenüber den Vorjahren sinken, wenn die Speicher nicht leerlaufen sollen. In öffentlichen Gebäuden wird nun weniger geheizt, Denkmäler werden nicht mehr angestrahlt, Schwimmbäder bleiben kalt. Die Preise für Energie haben sich vervielfacht. Die Bundesbank erwartet, dass die Inflation zweistellige Raten erreichen wird.

Auf einmal stellen sich Fragen, die den allermeisten bislang fremd waren: Muss ich Geld zur Seite legen für die nächste Gasabrechnung? Kann ich es mir noch leisten, warm zu duschen? Oder doch lieber Waschlappen?

Weniger ist mehr

Zwei Krisen, zweimal Zwangsverzicht, zweimal schrumpft die Wirtschaftsleistung. Das ist eine Katastrophe, einerseits. Andererseits könnte in Verzicht und Schrumpfung eine Chance stecken, vielleicht die allerletzte. Das meinen jedenfalls Teile der Klimaschutzbewegung, kapitalismuskritische Politiker und Anhänger der Degrowth-Bewegung – einem losen Netzwerk von Forschern, Studenten und Aktivisten. Diese treffen sich zu Konferenzen und verfassen Bücher und Aufrufe, in denen eine These im Mittelpunkt steht: Eine schrumpfende Wirtschaft ist der Schlüssel, um Klima, Planet und Menschen vor dem Kollaps zu retten. Denn Wirtschaftswachstum sei untrennbar mit Treibhausgasemissionen, abgeholzten Wäldern, verschmutzten Flüssen, vollen Terminkalendern und stressbedingten Herzinfarkten verbunden. Wir werden „wachsen, bis wir zusammenbrechen“, warnt der amerikanische Ökonom Herman Daly (Interview auf der Seite nebenan). Er gehört einer weiteren Gruppe an, die von einer stabilen Wirtschaft auf niedrigerem, ökologisch tragfähigem Niveau träumt.