Krieg in Nagornyj Karabach : Die große Angst der Armenier

Armenische Freiwillige für den Krieg in Nagornyj Karabach am 27. Oktober in einem Trainingslager bei Eriwan Bild: Reuters

Der Krieg mit Aserbaidschan lässt in Armenien die Erinnerung an den Völkermord im Osmanischen Reich 1915 wach werden. In Eriwan glauben viele, dass es um die Existenz ihrer Nation geht.