Impfen gegen das Virus : Ein starker Schachzug der Menschheit

Beim Schach geht es darum, den Gegner matt zu setzen; dessen König so zu bedrängen und anzugreifen, dass er keinen Ausweg mehr findet. In der Partie gegen das Sars-CoV-2-Virus hat die Menschheit gerade einen starken Zug gespielt. Aber ist der auch geeignet, das Virus matt zu setzen? Der Beginn der Impfaktion am Wochenende fast überall in Europa weckt jedenfalls Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Partie.

Dass der Kampf gegen das Coronavirus bisweilen Züge eines Spiels annimmt, hat auch Lothar Wieler erkannt, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Er bezog sich dabei nicht auf Schach, das Spiel der Könige. Wieler sagte nur: „Der Impfstoff ist der entscheidende Gamechanger.“ Das klang ein wenig so, als hätten die Menschen in ihrer Partie gegen das Virus gerade eine zweite Dame aufs Brett gebracht.

Drei Phasen des Spiels

Der Begriff des Spiels kann schnell in die Irre führen. Er suggeriert eine Leichtigkeit, die es in dieser Krise nicht gibt. In der Pandemie geht es oft um Leben und Tod. Im Kampf gegen das Virus herrscht tödlicher Ernst: In Deutschland starben seit dem Frühjahr bereits rund 30.000 Menschen an oder mit dem Virus. Doch viel spricht dafür, dass das Impfen die Regeln dieses Kampfes in der Tat zugunsten der Betroffenen verändert. Sollte sich bestätigen, was die bisherigen Studienergebnisse nahelegen, dann könnte die Impfung viele schwere Covid-19-Krankheitsverläufe verhindern. Sie könnte das tödliche Spiel beenden.

Eine Schachpartie besteht aus drei Phasen. Mit der Eröffnung versuchen beide Seiten, eine möglichst starke Stellung aufzubauen. Diese soll ihnen im Mittelspiel, wenn viele Figuren vom Brett verschwinden, einen Vorteil verschaffen. Wer mit solcher Überlegenheit ins Endspiel geht, hat gute Chancen, die Partie zu gewinnen.

Gegen Corona sind die Menschen von der Eröffnung des Virus kalt erwischt worden. Sie gingen mit einem Nachteil ins Mittelspiel. Doch mit der Zeit haben sie ihren Gegner immer besser durchschaut, seine Strategie unter dem Mikroskop freigelegt. Zug um Zug verbesserten sie so ihre Position. Der breite Einsatz des Impfstoffs, der jetzt in Deutschland und generell in Europa seinen Anfang nahm – im Vereinigten Königreich wurde Anfang des Monats mit dem Impfen begonnen –, markiert den Übergang ins Endspiel, unter umgekehrten Vorzeichen wie zu Beginn. Jetzt sind die Menschen im Vorteil.