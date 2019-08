Frankfurter Zeitung 11.08.1929 : Zehn Jahre Weimarer Verfassung

Am 6. Februar 1919 tritt erstmalig die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung in Weimar zusammen. Bild: Picture-Alliance

Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem inneren und dem äußeren Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich heute vor zehn Jahren eine Verfassung gegeben: die Verfassung einer demokratischen Republik. Die deutsche Staatsnation hat damit ihre politische Form gefunden, hat damit die Reichseinheit und die Anerkennung der Souveränität des Volkes manifestiert, hat damit den Weg gewiesen für den Ausbau des Reichs und die Gestaltung des politischen und gesellschaftlichen Schicksals seiner Bürger. So ist der 11. August, wenn auch noch nicht „Nationalfeiertag“, so doch der Feiertag der Nation, der Tag der Selbstbesinnung des deutschen Volkes, das in der Weimarer Reichsverfassung das höchste Symbol seiner staatlichen Existenz besitzt.

Ein Tag der Selbstbestimmung. Nur zu schnell haben wir alle vergessen, was das Gelingen des Weimarer Verfassungswerks bedeutet: die militärische Niederlage, der Zusammenbruch der Staatsgewalt des komplizierten Bismarckschen Reichsaufbaues, der Bankrott der in mehr als zwanzig deutschen Einzelstaate angewandten Monarchie, der Ansturm radikaler Forderungen auf Verwirklichung einer proletarischen Diktatur, die eine staatliche und wirtschaftliche Existenz nahezu vernichtenden Bedingungen des Versailler Friedensvertrages, mitten in diesen furchtbarsten Erschütterungen des inneren und äußeren politischen Seins war es der verfassungsgebenden Nationalversammlung als der Repräsentantin und Vertreterin des deutschen Volkes gelungen, das Reich nicht nur zu erhalten, sondern auch für seine Erneuerung und Festigung Gestalt und Sinn zu finden und in dem Staatsgrundgesetz zum Ausdruck zu bringen.

So sind zehn Jahre Reichsverfassung zehn Jahre deutsches Sein von 1919 bis 1929, sind der gefährdete und schwere Weg der Konsolidierung, des Aufbaus. Zehn Jahre Weimarer Verfassung, das sind aber auch zehn Jahre demokratisch-republikanisches Verfassungsleben. Gerade sie verlangen eine Besinnung. Die geistigen Väter der Verfassung: Hugo Preuß, Max Weber, Friedrich Naumann sind nicht mehr unter uns. Die ersten großen Ausgestalter des Weimarer Werkes: Friedrich Ebert, Matthias Erzberger, Walter Rathenau sind der Republik geraubt worden. Die Verfassung, die Integration der Einheit und Souveränität des deutschen Volkes aber besteht, ist lebendig. Sie lebt nicht nur in dem Sinn, daß ihre Legitimität außer Zweifel, ihre Existenz trotz Nationalsozialisten und Kommunisten gesichert ist, sie ist voll Leben auch in dem Sinn, daß sie als ganzes von der Volksgemeinschaft ständig neu erlebt wird, ihre rechtliche Norm politische Realitäten sind. Eine Verfassung ist ein Gesetz, ein feingefügter Bau juristischer Konstruktion, eine gesicherte Rechtsquelle für die Verteilung der staatlichen Funktionen, für die Abgrenzung staatlicher Macht und individuellen Anspruchs. Sie ist ein Gesetz und sie ist mehr als ein Gesetz, ist das Gesetz die Grundlage und der Ausdruck zugleich staatlichen Seins. Und so ist sie nicht starres Gerüst, sondern lebensvolle Gestalt.

Die Weimarer Reichsverfassung ist wie jedes Gesetz der juristisch fixierte Abschluss einer geistigen und sozialen Entwicklung. Sie bedeutet für Deutschland die Verwirklichung der Ziele, um die seit Jahrzehnten gekämpft worden war. Sie bringt an Stelle eines engen Bundes von 25 deutschen Einzelstaaten das einige Deutsche Reich, an Stelle der (zwar eingeschränkten) Souveränität der Monarchen die Souveränität des deutschen Volkes, an Stelle einiger, nur in den Sonderverfassungen der Gliedstaaten garantieren Grundrechte mit den allerdings nicht einheitlich gestalteten und gleichwertigen „Grundrechten und Grundpflichten der Deutschen“ die Proklamation eines deutschen Staatsethos. Sie ist somit bedingt durch die Entstehung der neuen Staatsform und des neuen Staatswillens, bedingt auch durch die politische Entwicklung und Bildung ihrer Schöpfer und ersten Vollstrecker ein Niederschlag des großen, geistigen Erbes aus der politischen Bewegung des 19. Jahrhunderts. Sie bringt für den Aufbau des Reiches Demokratie, für das Verhältnis des Bürgers zum Staat Liberalismus, für die Willensbildung der Gesamtheit des Parlamentarismus.