Frankfurter Zeitung 11.07.1929 : Eine neue Ära des Flugverkehrs

Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich das Automobil auf der ganzen Linie durchgesetzt hatte, bis es von jedermann, ohne Unterschied des Standes und der Person und für alle Gelegenheiten als reines Verkehrsmittel verwendet werden durfte. Es gibt da eine Art von „Schicklichkeits-Quarantäne“ für alles Neumodische, die passiert werden muß. So ist es auch mit dem Flugzeug gegangen. Aber jetzt scheint der Moment gekommen, wo auch dieses letzte Verkehrsmittel vollkommen freigegeben wird.

Der polnische Kardinal Hlond hat es gewagt, den Papst in Rom im Flugzeug aufzusuchen. Man vermerkt diesen ersten Flug zum heiligen Vater mit Recht als etwas Außergewöhnliches, als etwas, das eine wichtige Etappe einleitet. Aber da kommen gleich die Spanier und wollen noch viel moderner sein als Kardinal Hlond. Wenn so etwas in der christlichen Weltanschauung Raum hätte, dann könnte man in diesem Zusammenhange an Neid denken.

Aber nein, es ist kein Neid, die spanischen Pilger wollen nur beweisen, daß sie in Dingen des Muts nicht hinter polnischen Kardinälen zurückstehen. Sie planen nämlich die Einrichtung eines Pilgerflugdienstes von Tarragona nach Rom. Das ist schon weit mehr als der Alleinflug des polnischen Kardinals. Das ist Umsturz einer jahrhundertealten Ordnung.

Mehr zum Thema 1/