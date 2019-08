ZDF-Sommerinterview : Meuthen und die Schilfrohrmethode

Jörg Meuthen gehört zu den wenigen Politikern in Deutschland, bei denen demonstrative Harmlosigkeit nicht nur als bewusste Vermarktungsstrategie gelten kann, sondern auch als Grund, warum er von seiner Partei überhaupt ins Amt gewählt wurde. Kaum jemand kann offensichtliche Verletzungen der politischen Kultur so herunterwedeln wie Meuthen. Es ist – ganz unironisch gesagt – sein größtes Talent.

Die Kulisse, vor der das ZDF den AfD-Vorsitzenden am Sonntag zum traditionellen Sommerinterview bat, verstärkte diesen Eindruck noch. Meuthen weilt gerade im Urlaub an der Ostsee. Er erschien braungebrannt, mit Hose und Hemd, ganz locker. Hinter ihm wiegte der Wind die Schilfrohre hin und her und für einen Moment hätte die Szene auch aus einer bekannten Bierwerbung stammen können. In der hätte sich Meuthen rücklings in den Sand fallen lassen, eine Flasche geöffnet und mit seiner tiefen, verständnisvollen Stimme und mit seiner von Sorgenfalten zerfurchten Stirn an die Zuschauer gewandt gesagt: „Na? Haben Sie nach einem langen Tag auch manchmal keine Lust mehr auf Flüchtlinge?“

Unter den Dingen, auf die Meuthen von seinem Interviewer Theo Koll gestoßen wurde, waren eklatante Geschmacklosigkeiten von AfD-Politikern. Zum Beispiel hatte eine Bundestagsabgeordnete nach dem Mord an einem acht Jahre alten Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof auf Twitter an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben: „Ich verfluche den Tag Ihrer Geburt!“ Dabei war Merkel gerade erst Bundeskanzlerin geworden, als der Täter 2006 in die Schweiz einwanderte, jenem Staat, den die AfD sonst immer als vorbildhaft bezeichnet, und der von der AfD seit der Tat mit keinem Wort kritisiert wurde.

„Ich kann emotionale Überreaktionen verstehen“

Meuthen zog seinen Stil durch, dafür hat ihn die Partei. Die Aussage von Hartmann bezeichnete er als „unangemessen“, sagte aber gleich: „Ich kann emotionale Überreaktionen verstehen.“ Auf die Frage, ob er sich für die Aussage schäme, sagte Meuthen: „Nein, das tue ich nicht.“ Er werde sich auch nicht bei Merkel entschuldigen dafür, denn: „Ich kann mich nicht für etwas entschuldigen, was ich nicht getan habe.“ Das sei eine Sache von „Frau Hartmann und Frau Merkel“. Ohne dem Wind auch nur einen kleinen Angriffspunkt zu bieten, bog sich das Schilf hinter Meuthen.

In der Zusammenfassung reagierte Meuthen immer nach dem gleichen Muster: Auf Radikalismusvorwürfe folgte ein sinngemäßes „Naja“, einer dieser Einzelfälle eben, auf Erwähnungen von Ausländerkriminalität hingegen das Gegenteil, die willige Verallgemeinerung. Dass der Frankfurter Täter in der Schweiz als gut integriert galt, war für Meuthen gleich der Beleg, dass Integration ohnehin eine Wunschvorstellung bleiben werde: „Aber mit Verlaub, was wir hier haben ist eine kulturfremde Einwanderung, die selbst da, wo es den Anschein hat, als würde Integration gelingen, erkennbar nicht gelingt.“ Womit zwei Dinge gesagt sind: Dass Meuthen in dieser Logik grundsätzlich keine Einwanderung aus Ländern wollen kann, die er als „kulturfremd“ begreift. Und dass er sogar bei denjenigen, die gut integriert sind, nur von einem „Anschein“ ausgeht und einer schlummernden Gefahr, bis hin zum Kindsmord wie in Frankfurt. Das ist übrigens, bei aller Arglosigkeit, die Meuthen verströmt, sein zweites Talent: Aus der Deckung heraus Dinge zu sagen, die bei genauer Betrachtung mit dem Beil geschnitzt sind. Meuthen selbst hat schon oft mit dem Kopf geschüttelt, wenn er als besonders liberaler, gemäßigter AfD-Mann wahrgenommen wurde. Er musste den Eindruck haben: Die hören mir nicht richtig zu.