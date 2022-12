Politikverdrossenheit : Die Demokratie muss kämpfen

Demokratien erkennt man nicht daran, dass alles gut läuft, sondern daran, dass man sagen darf, was schlecht läuft. Demokratische Politiker wiederum lassen sich nicht nur wählen, sondern auch abwählen. Und Bürger demokratischer Staaten dürfen ihr Schicksal verfluchen, nicht in einem jener Länder geboren zu sein, die ihnen herrlicher erscheinen, zum Beispiel Russland, weshalb beispielsweise in Dresden Menschen unbehelligt mit Plakaten demonstrieren können, auf denen „Putin, hilf uns!“ steht, während im russischen Nischni Nowgorod Menschen verhaftet werden, die bloß ein weißes Plakat ganz ohne Schrift hochhalten.

Demokraten ertragen, was Herrscher niederschlagen. Allerdings erscheint diese Belastbarkeit vielen Menschen, die in Demokratien leben, so spektakulär wie Luft, also gar nicht. Sie gilt als selbstverständlich, und erst, wenn sie fehlt, rufen alle danach – wenn sie noch rufen dürfen. So gesehen war es kein gutes Jahr für die Demokratien weltweit. Denn während Russland die Ukraine beschoss, Iran junge Frauen totprügelte und China Bürger schon wegen erhöhter Körpertemperatur in Lagern internierte, erstarkten in vielen Demokratien nicht etwa diejenigen, die das am entschiedensten anprangerten, sondern Populisten.