Im Juni wird in Deutschland die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit der Gründung der NATO stattfinden. Rund 10.000 Soldaten sowie annähernd 240 Militärflugzeuge werden an dem Manöver mit dem Titel „Air Defender“ teilnehmen. Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, hat Anfang dieser Woche in Hannover Einblicke in die Planungen gegeben.

In der Nähe der niedersächsischen Landeshauptstadt be­findet sich mit dem Fliegerhorst Wunstorf der große Logistik-Knotenpunkt des Manövers. Schon in einigen Tagen werden dort die ersten amerika­nischen Transportflugzeuge landen und Material für „Air Defender“ herbeischaffen. Das ei­gentliche Manöver wird dann vom 12. bis 23. Juni stattfinden. Teilnehmen werden 25 Staaten, darunter hauptsächlich NATO-Mitgliedsländer, aber auch Schweden, dessen Beitritt zum nordatlantischen Bündnis weiterhin durch die Türkei hinausgezögert wird, so­wie Japan, das allerdings bloß einige Beobachter schickt.