Dänemark nach der Wahl : Frederiksen reicht Rücktritt ein

Nach der Wahl in Dänemark hat Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ihren Rücktritt bei Königin Margarethe II. eingereicht. Damit macht sie den Weg zu einer sogenannten Königinnenrunde frei.

Mette Frederiksen bei der Debatte nach der Wahl am Mittwoch in Kopenhagen Bild: dpa

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat nach der Parlamentswahl den Rücktritt ihrer Regierung bei Königin Margrethe II. eingereicht. Aufnahmen dänischer Medien zeigten, wie die Sozialdemokratin am Mittwochvormittag bei der Monarchin auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen eintraf und es kurz darauf wieder verließ, ohne Interviews zu geben.

Auf einer Debatte mit den weiteren Spitzen der Parlamentsparteien bestätigte sie im Anschluss, den Rücktrittsantrag eingereicht zu haben. Es sei deutlich, dass die Regierung in der jetzigen Form ihre Arbeit nicht fortsetzen könne, sagte sie.

Frederiksen führt Dänemark seit 2019 mit einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung, die im Parlament bislang in erster Linie auf Unterstützung aus dem linksgerichteten Lager setzte. In einer dramatischen Wahlnacht mit einer Last-Minute-Mehrheit für diesen roten Block hatte Frederiksen vor Parteianhängern angekündigt, ihren Rücktritt noch am Mittwoch bei der Königin einzureichen.

Mit dem Rücktritt macht Frederiksen den Weg zu einer neuen sogenannten Königinnenrunde frei. Dabei wird geschaut, welcher der Parteichefs die Sondierungen über die Bildung einer neuen Regierung führen sollte. Es wird damit gerechnet, dass Frederiksen diesen Auftrag abermals erhält. Sie könnte sich dann daran machen, die Möglichkeiten für eine für Dänemark seltene breite Regierung über die politische Mitte hinweg auszuloten. Ihre zweite Option ist es, auf die äußerst dünne Mehrheit von 90 der 179 Sitze zu setzen, die der rote Block allerdings nur unter Berücksichtigung dreier Mandate aus Grönland und von den Färöer-Inseln erzielt hat.