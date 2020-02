Kampf gegen das Coronavirus : Ein Feind, der sich nicht in die Karten gucken lässt

Seit intensiv über das neuartige Coronavirus berichtet wird, schwingt in der öffentlichen Betrachtung immer die Frage mit: Ist das nur Panikmache oder der Lage angemessen? Verstärkt wird dieser Zwiespalt durch zwei widersprüchlich erscheinende Botschaften derer, die auf ganz unterschiedlichen Feldern als Fachleute gelten – Wissenschaftler, Mediziner, Politiker.

Auf der einen Seite tragen sie die immer gleichen Sätze vor: In Deutschland gebe es keinen Grund zur Beunruhigung, das neuartige Coronavirus sei hierzulande bei weitem nicht so gefährlich für die Bevölkerung wie die anrollende Grippewelle. Auf der anderen Seite kappen immer mehr Länder die Verbindungen nach China; sie fliegen ihre Staatsbürger aus, verweigern Chinesen die Einreise. Jeder Verdachtsfall wird zur Eilmeldung, der (vermeintlich) Infizierte unter Quarantäne gestellt. Die Fallzahlen steigen exponentiell, die Weltgesundheitsorganisation ruft den internationalen Gesundheitsnotstand aus.

Die auf den ersten Blick also aufschreckende, scheinbar widersprüchliche Informationslage ist aber schlichtweg dem geschuldet, um was es im Kern geht: eine für den Menschen ansteckende neuartige Viruserkrankung. Dieser „Feind“ lässt sich bisher nicht vollständig in die Karten schauen; er hat Eigenschaften, die seine Bekämpfung, zumindest gegenwärtig, nicht exakt planen lassen.

Der Grippe-Vergleich hinkt

Zwar liegen jetzt, kurz nach Ausbruch der Erkrankungswelle, so viele medizinische Informationen vor wie selten zuvor bei neuen Seuchen, aber noch immer fehlen den Wissenschaftlern entscheidende Daten. So manches, was sie über das neuartige Coronavirus herausfinden, überrascht sie und lässt Annahmen, von denen sie sich noch kurz zuvor hatten leiten lassen, in einem anderen Licht erscheinen. Mitunter ändert dies das Vorgehen, das nötig ist, um die Seuche einzudämmen.

Noch immer schwanken die Angaben zur Inkubationszeit. Auch die Fragen, von wann genau an, wie lange und wie viele andere Menschen ein Infizierter (im Durchschnitt) anstecken kann, sind nicht abschließend beantwortet. Sie sind aber entscheidend, um zu verstehen, wie sich die Infektion von Mensch zu Mensch ausbreitet, wer wie lange beobachtet werden muss, bevor Entwarnung gegeben werden kann. Auf die Fragen, wie hoch die Letalität ist und welche Personen vor allem gefährdet sind, an einem schweren Verlauf zu erkranken, gibt es bisher nur Annahmen anstelle von Antworten. Sind es tatsächlich nur die Alten und Geschwächten? Und wieso erkranken Kinder verhältnismäßig selten?

Praktisch völlig ohne Antwort stehen die Fachleute bisher vor der Frage, wie sich das Virus in den kommenden Wochen verändern könnte. Viren können mutieren, ihre Eigenschaften also verändern; das tun sie häufig umso schneller, je öfter sie sich vermehren und ausbreiten. Der Erreger passt sich seinem neuen Wirt an, in diesem Fall dem Menschen, was erheblichen Einfluss auf die Übertragung haben und damit abermals die Sachlage verändern kann.

Aufgrund der vielen unbeantworteten Fragen hinkt medizinisch der Vergleich mit der Influenzagrippe. Der Statistik nach wird es aller Voraussicht nach tatsächlich so sein, dass hierzulande an der Grippe auch in diesem Winter wieder viel mehr Menschen erkranken als an dem neuartigen Coronavirus. Aber das Influenzavirus kennen die Mediziner deutlich besser und länger. Viele der beim Coronavirus ungeklärten Fragen sind bei den Grippeviren schon beantwortet; vor allem gibt es eine Impfung.

Doch selbst die vielen Ungewissheiten rechtfertigen keine Panikmache. Verschwörungstheorien in den sozialen Netzwerken, mediale Fotostrecken von Sanitätern, die in Schutzanzügen Menschen ins Krankenhaus bringen, ein Newsticker, der jeden Verdachtsfall als Eilmeldung verkündet, und der Aufruf zum Kauf von Atemmasken wie zum Anlegen von Vorräten sind in der Sache unangemessen und verfehlen die Aufgabe, die in einer solchen Situation der Gesundheitsberichterstattung obliegt.

Nicht die letzte Seuche

Deren Verantwortung ist es, aufzuklären, und zwar so verständlich und so nah am Wissen der Forschung wie möglich. Denn schon andere Epidemien haben gezeigt: Wenn die Bevölkerung verstanden hat, wie sich das Virus verbreitet, warum sich die Nachrichtenlage so schnell ändern kann, warum ein exponentieller Anstieg der Fallzahlen zu bestimmten Zeitpunkten erklärbar ist und, vor allem, was sie selbst dazu beitragen kann, um Infektionsketten zu unterbrechen – ein richtiges Deuten von Symptomen, ein gesundes Maß an sozialer Distanzierung und eine gründliche Handhygiene –, dann kann die Ausbreitung eingedämmt werden.

Eine solche Wissensvermittlung in der Berichterstattung, auch wenn sie eine Zeitlang die Schlagzeilen bestimmen mag, ist kein Hype, sondern ein wichtiger Teil im Kampf gegen das Virus, in der aktuellen Krise und in der Zukunft. Denn in einem sind sich die Fachleute sicher: Das ist nicht die letzte Seuche, welche die Weltgemeinschaft in den Griff bekommen muss.