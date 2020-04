Kanzleramtschef Helge Braun : „Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns“

Herr Minister, Sie haben als Arzt auf Intensivstationen gearbeitet. Was empfinden Sie, wenn Sie sehen, wie Ihre Kollegen in Italien oder Spanien jetzt Patienten sterben lassen müssen, um andere zu retten?

Die Bilder aus Italien oder Spanien machen den Ernst der Lage sehr, sehr deutlich. Die Ärzte und Krankenschwestern dort haben einen unglaublich schwierigen Job. Wenn man das Gefühl hat, man hat nicht jedem bestmöglich helfen können, dann ist das eine unglaublich schwere Bürde. Deshalb ist alles, was wir jetzt tun, dieser Frage untergeordnet: Können wir das in Deutschland verhindern? Deshalb haben wir mit den Ländern beschlossen, die Infektionsgeschwindigkeit unbedingt zu verlangsamen und gleichzeitig die Zahl der Krankenhausbetten zu verdoppeln. Wir wollen auch die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit verdoppeln.

In Italien sterben manchmal täglich 800 Menschen am Coronavirus. Deutschland hat mehr als hundert von dort und aus Frankreich übernommen. Ist das genug?

Wir zeigen Solidarität. Aber momentan eben in einem begrenzten Maße, weil auch unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Wir haben große Anstrengungen unternommen, damit Intensivbetten in Deutschland frei bleiben. Wir haben geplante Operationen abgesagt, weil wir wissen: Wenn das so schnell weiterläuft wie in den letzten Wochen, könnten wir bald alle Kapazitäten unseres Gesundheitswesens benötigen. Das kann sehr, sehr schnell gehen, wir haben das in New York gesehen. Deshalb stellt sich die Frage: Wie viel Solidarität können wir noch leisten, bevor wir selbst in Schwierigkeiten kommen?

Deutschland hat im Augenblick noch mehrere tausend Intensivbetten frei. Sagen wir also unseren Nachbarn: Das Boot ist zwar nicht voll, aber es könnte vielleicht voller werden, und deshalb können wir nur ganz wenige von euch an Bord nehmen?

Nein. Wir sind in Deutschland selbst schon sehr stark belastet. In einigen Regionen müssen wir Patienten bereits in entfernte Krankenhäuser verlegen. Unsere Aufgabe als deutsche Bundesregierung ist, uns für unsere Bevölkerung auf den schwierigsten Teil dieser Krise vorzubereiten. Die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen liegt noch vor uns, und obwohl wir uns darauf vorbereiten, unterstützen wir unsere Nachbarländer.

Auf Europa kommt eine Rezession zu. Die EU aber hat sich bei ihrem Videogipfel auf fast gar nichts einigen können.

Europa steht an vielen Stellen zusammen. Die EU hat die Regeln für europäische und nationale Hilfen gelockert. Wir können gemeinsam leichter Arbeitsplätze sichern. Wir beschaffen gemeinsam europäische Schutzausrüstung. Wir haben uns sehr schnell geeinigt, wie wir an unseren Grenzen miteinander umgehen. Der Europäische Rat hat beschlossen, dass wir den Verkehr von Waren und Dienstleistungen aufrechterhalten. Das hilft uns allen. Im Saarland müssten ohne Pflegepersonal aus Frankreich viele Krankenhäuser schließen.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte sagt: Das hier ist keine Krise Italiens oder Spaniens. Das betrifft uns alle. Deshalb, liebe Deutsche, lasst uns gemeinsam Kredite aufnehmen, sogenannte Eurobonds. Die Bundesregierung lehnt das ab.

Die Analyse ist völlig richtig, dass wir es hier mit einer weltweiten Herausforderung zu tun haben. Hier sind alle gleichzeitig betroffen und müssen zusammenhalten. Trotzdem gilt: Haftung und Kontrolle müssen zusammenfallen. Deshalb haben wir in früheren Krisen Instrumente entwickelt wie den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, die genau das gewährleisten. Dieses Instrument könnte man so ertüchtigen, dass es in dieser Krise genutzt werden kann. Die Grundsätze des ESM sind klug, aber nicht alle auf eine Epidemie zu übertragen. Darüber sind wir bereit zu sprechen. Aber wir sind skeptisch bei allem, was die Stabilität des Wirtschafts- und Währungsraums gefährdet.

Also ein Nein zu gemeinsamen europäischen Schuldtiteln, die der italienische Ministerpräsident vorschlägt?

Genau.

Man könnte auch Geld aus dem EU-Haushalt umwidmen und den besonders betroffenen Ländern geben.