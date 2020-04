Folgen der Virus-Krise : Wie viel Klimaschutz kann sich Europa noch leisten?

Protestaktion im Rahmen des Globalen Klimastreiks am Freitag in Berlin vor dem Reichtstagsgebäude Bild: EPA

Am 10. April, knapp zwei Wochen vor dem europäischen Corona-Krisen-Videogipfel vom Donnerstag, erhielt Frans Timmermans, der stellvertretende Präsident der EU-Kommission, einen Brief von „Business Europe“. Das ist keine Kleinigkeit, denn „Business Europe“ ist die Dachorganisation der wichtigsten europäischen Industrieverbände. Der Bundesverband der Deutschen Industrie ist hier Mitglied, ebenso seine Schwesterorganisationen Confindustria aus Italien und aus Frankreich der Unternehmerverband Medef.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Tenor des Schreibens: In der Pandemie muss das Klima mal Pause machen. Europa sei in der Krise, „business as usual“ sei keine Option. An die Kommission erging deshalb die Bitte, angesichts der bevorstehenden Rezession alle „nicht essentiellen“ Vorhaben zurückzustellen.

Ein Fehdehandschuh für Timmermans

Eine Liste im Anhang machte klar, was nach Ansicht des Verbandes erst einmal auf Eis sollte: der Entwurf eines europäischen Klimaschutzgesetzes, geplante Regelungen für Flugzeugtreibstoff, die Begrenzung der Abgase im Straßenverkehr. Corona killt die Konjunktur, das war die Botschaft, und weil der Klimaschutz beim Killen hilft, muss er erst einmal zurückstehen.

Der Brief war ein Fehdehandschuh. Timmermans ist in der EU-Kommission für den „Europäischen Green Deal“ zuständig, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kurz vor Weihnachten vorgestellt hatte. Dass der innere Kern seines Amtes hier als „nicht essentiell“ und zwischen den Zeilen gar als Gift für Europas Wiederaufschwung dargestellt wurde, konnte er so nicht stehenlassen. Für seine Antwort brauchte er eine knappe Woche.

Am 16. April veröffentlichte er zusammen mit dem Flugpionier und Umweltaktivisten Bertrand Piccard einen Aufsatz, der es in sich hatte. „Was hatten wir vor Covid-19?“, fragten die Autoren. Und sie gaben die Antwort gleich selbst: eine Wirtschaft, die es kaum schafft, den Menschen Arbeit zu geben. Eine Ökonomie, die ihre Ressourcen erschöpft und giftige Schadstoffe produziert, „vom Klimawandel ganz zu schweigen“. Dazu Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände und steigende Meeresspiegel.

Wer Europas „Green Deal“ da noch für einen Luxus halte, liege falsch. Erneuerbare Energie und saubere Technologien seien keine Bürde für die Wirtschaft, sondern echte Investitionen in eine neue und weniger zerstörerische, also rentablere Ökonomie. Wenn Europa sich jetzt aus der Corona-Rezession befreien wolle, dürfe es deshalb nicht versuchen, die alte, träge und „CO2-speiende“ Wirtschaft vor der Pandemie wiederherzustellen. Stattdessen könnten die Investitionen „kommender Konjunkturpakete“ die Ladenetze für Elektrofahrzeuge befördern, Wasserstofftankstellen oder effizientere Heizungen finanzieren. Statt „business as usual“ also der „größte Industriemarkt des Jahrhunderts“.

Noch einmal sieben Tage später nahmen die Konjunkturpakete, die Timmermans in seinem Manifest angedeutet hatte, erste Gestalt an. Die Staats- und Regierungschefs der EU schalteten sich am Donnerstag zu einem Videogipfel zusammen, um über ein wirtschaftliches Rettungsprogramm für die Union und vor allem für die besonders angeschlagenen Länder des Südens zu beraten. Vieles ließen sie an diesem Tag zwar noch offen.