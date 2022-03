Ampelkoalition : Immer Ärger mit der FDP

Als die Ampelkoalition sich auf den Weg machte, im vorigen Herbst, konnten die Überschriften gar nicht groß genug sein. Man fragte sich, wie das Land von anderen Koalitionen überhaupt hatte regiert werden können. Von einer „Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands“ schwärmte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner Mitte Oktober. Es habe sich „der Möglichkeitsraum erweitert“. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck äußerte die Hoffnung, dass „Großes geleistet“ werden könne. Der Bald-Bundeskanzler Olaf Scholz nannte die Atmosphäre der Gespräche im Ampelformat „wohltuend“. Aufbruch sei möglich.

Fünf Monate später klingt das schon etwas anders. Der jüngste Vorstoß des Finanzministers brachte das Benzinfass bei Roten und Grünen zum Überlaufen. Zu Lindners Idee eines Tankrabatts sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich am Dienstag in aller Öffentlichkeit: „Ich hätte mir gewünscht, dass der Bundesfinanzminister mit uns gemeinsam in der Koalition und in der Bundesregierung einen abgestimmten Vorschlag auf die Strecke bringt.“

Deswegen sei es gut, dass man sich jetzt darauf verständigt habe, mit je drei Teilnehmern aus den drei Ampelparteien ein „umfassendes Paket“ zur Entlastung der Menschen angesichts hoher Energiepreise auf den Weg zu bringen. Das wäre dann „nicht freihändig, sondern das wäre belastbar und konzentriert“, sagte der SPD-Fraktionschef, der nicht zu öffentlichen Attacken gegen den politischen Partner neigt. Einen Tag später legte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, nach und sagte, es sei wichtig, dass die Koalitionäre den „guten Modus“, den sie gefunden hätten, auch fortsetzten. Da seien die „freihändigen“ Äußerungen des Finanzministers „vielleicht nicht das beste Beispiel“.

Der Ärger bei den Grünen ist ziemlich groß

Nicht nur die Sozialdemokraten waren sauer auf Lindner. Wirtschaftsminister Habeck und Lindner haben eigentlich eine gemeinsame Ebene gefunden. Sie duzen sich schon länger, frotzeln gern ein bisschen miteinander. Als Habeck am Sonntagabend in der Sendung „Anne Will“ nach Lindners Tankrabatt gefragt wurde, war er aber ernst. Geeignete Maßnahmen müssten immer drei Punkte beinhalten: Sie müssten verschiedene Energieträger berücksichtigen, mit Effizienzmaßnahmen verknüpft werden und ein marktwirtschaftliches Signal enthalten, weniger Energie zu verbrauchen.

In Lindners Vorschlag seien alle drei Punkte „noch nicht abgebildet“, sagte Habeck. „Insofern kann man das noch ein bisschen besser machen.“ Das ist die höfliche Form dessen, was andere Grüne in Hintergrundgesprächen sagen. Der Ärger ist ziemlich groß, nicht nur über den Inhalt, sondern auch über die Form. Von der Verabredung, erst untereinander und dann mit den Medien zu sprechen, ist wenig übrig geblieben. Die Grünen haben aus der Zeitung von Lindners Idee erfahren.

Damit er die Debatte nicht allein bestimmt, haben sie ihre eigene Idee in den Raum geworfen: das Energiegeld, mit dem die Grünen schon Wahlkampf gemacht hatten. Zur Entlastung sollen alle Bürger denselben Betrag erhalten. Weil Menschen mit weniger Geld oft auch weniger Energie verbrauchen, halten die Grünen die Idee für besonders sozial. Auch die SPD betont, dass bei den erforderlichen Entlastungen an diejenigen gedacht werden müsse, die auf soziale Unterstützung angewiesen sind. Da schimmert deutlich die alte Befürchtung durch, die FDP könnte das zu wenig berücksichtigen.