Streit in der Corona-Krise : Trump beschuldigt China, seine Wiederwahl zu untergraben

Peking wolle lieber Joe Biden im Weißen Haus sehen. An Umfragen, nach denen sein Herausforderer unter Amerikanern beliebter sei als er selbst, will Amerikas Präsident nicht glauben.

Donald Trump gibt sich überzeugt, dass China versuche, seine Wiederwahl im November zu verhindern. „China wird alles tun, was es kann, damit ich dieses Rennen verliere“, sagte der amerikanische Präsident am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters im Oval Office. Peking wolle seinen wahrscheinlichen demokratischen Herausforderer Joe Biden zum Sieg verhelfen, weil er chinafreundliche Positionen vertrete. Besonders erhoffe sich die chinesische Führung Erleichterung in den wirtschaftlichen Auseinandersetzungen mit Washington.

Trump bezichtigte China abermals, für die Corona-Pandemie verantwortlich zu sein. Das Land habe versucht, den Ausbruch zu vertuschen, obwohl es alle anderen Länder hätte warnen müssen. Er prüfe seine Möglichkeiten, Peking zur Rechenschaft zu ziehen. „Ich kann viel machen“, sagte er. Trump hat in der Vergangenheit Peking immer wieder die Schuld für den Corona-Ausbruch zugeschoben, der für eine weltweite wirtschaftliche Krise gesorgt hat und damit seine Chancen auf eine Wiederwahl schmälert. Allerdings hatte Trump die Krankheit, an der in Amerika schon mehr als 60.000 Menschen gestorben sind, selbst lange heruntergespielt.

Neue Umfragewerte dürften Trump bewogen haben, seinen zwischendurch konzilianteren Kurs gegenüber China wieder aufzugeben. Nach einer Reuters-Umfrage aus dieser Woche sind nur 43 Prozent der Amerikaner mit seiner Arbeit zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zufrieden. Auch liegt Trump in den Beliebtheitswerten beständig hinter Joe Biden. Reuters sagte Trump, er glaube nicht an die Umfragen. „Ich glaube, die Menschen dieses Landes sind klug. Und ich denke nicht, dass sie jemanden wählen werden, der inkompetent ist.“

Ob der amerikanische Präsident tatsächlich so gelassen ist, wie er sich im Gespräch mit Reuters gibt, darf jedoch bezweifelt werden. Der Fernsehsender CNN berichtete, Trump habe am vergangenen Freitag – nach seinen umstrittenen Äußerungen, man können Desinfektionsmittel nutzen, um Covid-19 im menschlichen Körper zu bekämpfen – seinen Kampagnenmanager Brad Parscale angeschrien. Der sei verantwortlich für seine schlechten Umfragewerte. Er soll sogar damit gedroht haben, Parscale zu verklagen.

Mit seinen rhetorischen Angriffen auf China scheint Trump immerhin auf einer Linie mit Beratern der Republikanischen Partei zu liegen, die in einem Memo an Wahlkämpfer empfohlen haben sollen, China zu beschuldigen. Peking habe durch seine Vertuschung Tausende Leben auf dem Gewissen, soll es in dem Schreiben heißen, berichtet der Onlinedienst Politico. Es solle darüber hinaus nicht versucht werden, Trumps Rolle zu verteidigen.