Corona-Maßnahmen : Die Mundschutz-Moral bröckelt

Politiker, Wissenschaftler und viele Bürger sind besorgt über den zunehmend laxen Umgang ihrer Landsleute mit der Maskenpflicht. Diese gilt in ganz Deutschland. Doch sie wird immer öfter ignoriert. Zwar riefen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, zuletzt eindringlich dazu auf, weiter Maske zu tragen. Sie verwiesen auf die steigenden Infektionszahlen. Dennoch könne von einer „regelrechten Erosion des Maskentragens“ gesprochen werden, sagte Claus-Christian Carbon von der Universität Bamberg der F.A.S. Der Wahrnehmungspsychologe forscht zu den Bedingungen, unter denen Bürger Masken akzeptieren.

Das Robert-Koch-Institut verweist auf das internationale Forschungsprojekt „Cosmo“, an dem es selbst beteiligt ist. Die Forscher messen fortlaufend, wie es um das Schutzverhalten der Deutschen bestellt ist, um ihre Risikowahrnehmung und ihr Vertrauen. Demnach sei die Akzeptanz der Maßnahmen aktuell auf das Niveau von vor dem Lockdown gesunken. Ein großer Teil der Menschen sei weiter bereit, sich zu schützen; 90 Prozent geben an, häufig oder immer eine Maske zu tragen. Jeder Zehnte tut dies demnach allerdings nicht. Knapp 20 Prozent der Befragten halten die Maßnahmen für übertrieben. Diese Gruppe, so die Forscher, unterscheide sich signifikant von der zufriedenen Mehrheit im Lande: Sie ist „schlechter über Schutzmaßnahmen informiert, vertraut den Behörden weniger, fühlt ein geringeres Risiko, nimmt den Ausbruch als einen Medienhype wahr und hängt eher Verschwörungstheorien an“.

Bemerkenswert ist, dass selbst die Personen, die die Maßnahmen ablehnen, zunehmend weniger daran glauben, dass reine Empfehlungen wirksam sind. Sie seien nun „mit allen anderen der Meinung, dass sich die Mehrheit nicht an die Empfehlungen halten würde“, so die Wissenschaftler. Ihr Fazit: „Wird stärker auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung gesetzt, muss mit weniger Schutzverhalten gerechnet werden.“

Das scheint sich etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln zu bestätigen. Zwar müssen Fahrgäste dort Maske tragen, doch tun das nicht alle. Oft werden sie dann mehrfach darauf hingewiesen, ohne etwas zu ändern. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte der F.A.S. mit, man setze weiter auf „Kooperation, das Verständnis und die gegenseitige Rücksichtnahme aller Fahrgäste“. Im Einzelfall könnten Reisende von der Beförderung ausgeschlossen oder der Bundespolizei übergeben werden. Offenbar sind viele ohne Maske unterwegs; an sie verteilt die Bahn kostenlose Einwegmodelle. In den nächsten Wochen werde sie „bundesweit mehr als 300.000 Masken an Reisende und Bahnhofsbesucher“ ausgeben, so der Bahnsprecher. Die Buchungen für Züge liegen jetzt bei etwa 50 Prozent des Vorjahresniveaus. Während des Lockdowns waren die Zahlen um 90 Prozent eingebrochen.