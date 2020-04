Corona-Lockerungen in Holland : Zurück in den Kindergarten und auf den Sportplatz

Der niederländishce Premierminister Mark Rutte spricht am 10. April mit Kindern in einem Kindergarten in Den Haag. Bild: EPA

Die Niederlande gehen in der Corona-Krise weiter ihren eigenen Weg. Das zeigte sich, als Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend Lockerungen bekanntgab, die vor allem Kinder betreffen. Während in Deutschland Kitas und Grundschulen zunächst geschlossen bleiben, werden sie im Nachbarland als erstes wieder öffnen. Vom 11. Mai an dürfen Eltern ihre Kleinsten wieder in Betreuungseinrichtungen bringen. Die Grundschulen sollen mit halber Klassenstärke starten. In der Praxis werden die Stundenpläne wohl halbiert, so dass die Kinder im Wechsel Unterricht bekommen können. Weiterführende Schulen sollen erst vom 2. Juni an wieder schrittweise öffnen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Viel Zeit für Unterricht bleibt dann nicht mehr – die Sommerferien beginnen in den Provinzen zwischen dem 4. und 18. Juli. Zur Begründung sagte Rutte: „Alle Daten zeigen, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass sich junge Kinder infizieren, und dass das Risiko für diese Gruppe gering ist.“ Außerdem wolle er Eltern das Leben erleichtern.

Nur unter Aufsicht und keine Wettkämpfe

Schon Ende dieses Monats sind deshalb auch sportliche Aktivitäten wieder erlaubt, die über Joggen hinausgehen. So dürfen Kinder bis 12 Jahren sogar Mannschaftssport betreiben, bei dem sie untereinander körperlichen Kontakt haben. Die Älteren bis 18 Jahren dürfen jeden Sport betreiben, bei dem anderthalb Meter Abstand zwischen den Spielern gehalten werden, also etwa Tennis oder Tischtennis. In beiden Fällen gilt die Einschränkung: nur unter Aufsicht und keine Wettkämpfe.