Corona in China : Xi könnte zum Verlierer der Pandemie werden

Die Parteizeitung „Global Times“ veröffentlichte in der vergangenen Woche eine bemerkenswerte „Exklusiv“-Meldung. Sie sagt viel aus über Chinas Umgang mit dem Coronavirus. Ein chinesisches Forscherteam habe nachgewiesen, dass Omikron weniger gefährlich sei als die vorherigen Varianten des Coronavirus, schreibt die Zeitung im Ton einer Enthüllung. Der Rest der Welt weiß das freilich schon lange. Der Artikel zeigt, dass die chinesische Führung nun mit reichlich Verspätung einen Kurswechsel in ihrer Corona-Politik eingeleitet hat. Auch das Testregime in einzelnen Städten wird gelockert.

Früher oder später war dieser Schritt unausweichlich. Dass er jetzt kommt, hat auch mit dem Druck von der Straße zu tun. In den vergangenen Tagen haben Demonstranten in verschiedenen Städten und an zahlreichen Universitäten ein Ende der Null-Covid-Politik gefordert.

Das ist freilich leichter gesagt als getan. Würde Chinas Führung alle Maßnahmen sofort aufheben, hätte sie schnell ein noch größeres Problem. Das Gesundheitssystem würde zusammenbrechen, weil die Bevölkerung kaum gegen das Virus geschützt ist. Innerhalb kurzer Zeit würden sehr viele Menschen sterben.

Bei einer unkontrollierten Ausbreitung rechnen Wissenschaftler der Fudan-Universität mit mehr als 1,5 Millionen Toten in China. Nach ihren Berechnungen würden kurzfristig 15 Mal mehr Intensivbetten gebraucht, als im Land zur Verfügung stehen. Laut Zahlen von 2020 verfügt China über 4,5 Intensivbetten je 100.000 Einwohner. In Deutschland waren es zum gleichen Zeitpunkt 34 je 100.000 Einwohner. Der Kampf um die knappen Gesundheitsressourcen könnte in China Unruhen auslösen, die die jüngsten Proteste womöglich in den Schatten stellen würden. Staats- und Parteichef Xi Jinping steckt also in einer Sackgasse. In die hat er sich selbst manövriert.

Ein Grund dafür ist Selbstüberschätzung. Am 8. September 2020 erklärte Xi Jinping sein Land zum Sieger über das Coronavirus. In einer Rede in der Großen Halle des Volkes in Peking pries er die „Überlegenheit“ des chinesischen Systems. „China ist die erste große Volkswirtschaft, die sich von der Krise erholt hat, was seine Resilienz und Lebendigkeit unter Beweis stellt.“ Das Land habe Millionen Leben auf der Welt gerettet. Seine Bewohner seien durch die Pandemie noch selbstbewusster und patriotischer geworden, sagte Xi.

Die Zahlen schienen ihm recht zu geben. China war die einzige große Volkswirtschaft der Welt, die in jenem Jahr wuchs. Während im Westen die Intensivbetten knapp wurden, das öffentliche Leben zum Stillstand kam und die Zahl der Corona-Toten in die Höhe schoss, reisten Hunderte Millionen Chinesen in der traditionellen Urlaubswoche im Oktober 2020 unbesorgt durch das Land. Die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik beschrieb Xi Jinping damals als „Sieger der Pandemie“. Auch 2021 lief es noch vergleichsweise gut für China.

Der chinesische Sonderweg hatte sich mit Omikron überholt

Xi hat den Kampf gegen das Coronavirus von Anfang an zum Systemwettbewerb mit Amerika stilisiert und Chinas Methoden zu seiner persönlichen Errungenschaft erklärt. Damit reagierte er zum einen auf die Kritik aus der eigenen Bevölkerung an der ursprünglichen Vertuschung nach dem ersten Corona-Ausbruch in Wuhan. Damals waren die Rufe nach Meinungsfreiheit und Rechenschaftspflicht so laut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Xi sah darin eine Gefahr für seine Herrschaft.