Woher kommt das Virus? : Wilde Tiere und wilde Theorien

Bislang gilt ein Markt in Wuhan als Quelle der Pandemie. Washington verbreitet aber schon länger eine andere These: Chinas Führung versuche, einen Laborunfall zu vertuschen. Beweise fehlen bislang – und Peking dementiert.

Der Taxifahrer ist nervös. „Sehr sensibles Thema“, sagt er. Eine Ausländerin könne nicht einfach vor dem Hochsicherheitslabor des Wuhan Institute of Virology aussteigen und herumspazieren. Er fährt trotzdem die Dreiviertelstunde zum Stadtrand von Wuhan. Warum die Ausländerin keine Mütze zur Tarnung mitgebracht habe, will der Taxifahrer noch wissen und drückt ihr einen Schirm gegen die Überwachungskameras in die Hand. Seine Sorge erweist sich als unnötig.

Am Tor des Labors stehen zwei gelangweilte Polizisten, die auf die Frage nach einem Pressesprecher nur sagen: „Keine Interviews.“ Es scheint sie nicht einmal zu stören, dass die Reporterin Fotos macht. Hinter Bürotürmen aus rotem Backstein thront ein grauer Kubus. Das ist der Hochsicherheitstrakt. Chinas einziges Labor mit der höchsten Biosicherheitsstufe 4. Am Tor prangt ein Propagandaslogan: „Die China-Story gut erzählen, die militärischen Tugenden verinnerlichen.“

Über das Wuhan Institute of Virology werden zurzeit zwei verschiedene China-Storys erzählt. Die eine kommt aus Peking und geht so: Durch einen tragischen Zufall kam auf einem Tiermarkt in Wuhan ein gefährliches Virus in Umlauf. Doch mit der Spitzenforschung aus Wuhan ließ es sich alsbald analysieren und mit zielgenauen, drastischen Maßnahmen eindämmen.

Die andere Geschichte kommt aus Washington: Das Virus stamme gar nicht vom Tiermarkt, sondern aus dem Labor selbst. Durch einen Unfall könnte es nach draußen gelangt sein, und nun versuche die chinesische Regierung mit allen Mitteln, die Wahrheit zu vertuschen.

Belege dafür hat man in Amerika bisher nicht vorgelegt, und Peking dementiert. Doch der Ruf nach einer unabhängigen Untersuchung der Labor-Theorie wird lauter, denn viele Fachleute halten sie zumindest für plausibel. Sogar die Virologin Shi Zhengli, auf die sich derzeit alle Augen richten, hielt es am Anfang für denkbar, dass Sars-CoV-2 aus ihrem Labor stammen könnte.

Shi Zhengli, die Fledermausfrau

Shi leitet am Wuhaner Institut das Zentrum für neu auftretende Infektionskrankheiten. Ihre Kollegen nennen sie „Bat Woman“, Fledermausfrau, weil sie seit Jahren an Coronaviren in Fledermäusen forscht. Sie war es, die 2017 den Ursprung des alten Sars-Virus in eine Höhle in der südchinesischen Provinz Yunnan zurückverfolgte.

Seit Jahren warnt sie davor, dass sich eine solche Pandemie wiederholen könnte. Nun ist sie da, schlimmer als vor zwanzig Jahren. Sie brach ausgerechnet in der Stadt aus, in der die Fledermausfrau forscht. Vor einigen Wochen beschrieb Shi Zhengli einer Journalistin von „Scientific American“, wie sehr sie selbst darüber erschrocken sei. „Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier in Wuhan passiert, in Zentralchina“, sagte sie. Die Forscherin quälte sich mit der fürchterlichen Frage: Könnten die Viren „aus unserem Labor stammen“?

Sie habe dann „fieberhaft“ alle Akten und Protokolle in ihrem Labor nach Ungereimtheiten, Fehlern oder Unfällen durchforstet. Außerdem verglich sie die Genomsequenzen des Erregers von Erkrankten mit ihren Viren im Labor. Mit den Ergebnissen sei ihr „eine Last von den Schultern gefallen“: keine Übereinstimmung.