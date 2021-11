Gesetzesvorhaben : Die Ampel ist sich einig beim Thema Corona

Am Donnerstagvormittag um 10.22 Uhr ist Susanne Ferschl im Bundestag ans Rednerpult getreten und hat eine simple Frage an den Bundesfinanzminister ge­richtet, der gute Aussichten hat, bald zum Kanzler gewählt zu werden. „Herr Scholz, waren Sie denn die letzten Jahre nicht in der Regierungsverantwortung?“ Warum er die Dinge, die er jetzt im Um­gang mit der Corona-Pandemie vorschlage, nicht gemacht habe, wollte sie wissen. „Wo war denn Ihre Impfkampagne? Wa­rum haben Sie denn die Impfzentren ab­geschafft?“ Jetzt kämen die Hausärzte mit dem Impfen nicht hinterher.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Ferschl, die zur Fraktion der Linkspartei gehört, legte den Finger ruhig und sachlich in eine Wunde, mit der die So­zialdemokraten wohl noch eine Weile werden leben müssen. Während sie mit den beiden bisherigen Oppositionsparteien Grüne und FDP versuchen, eine Ampelkoalition zu bilden und dabei selbstbewusst den Eindruck erwecken, dringend erforderliche Entscheidungen zu treffen, wird die Opposition fragen, warum das nicht schon längst in der Großen Koalition von Union und SPD ge­schehen sei.