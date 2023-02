E s ist finster und kalt, als Alex und Daniel ihre Einkaufstour starten. Um kurz nach 21 Uhr erreichen sie den Parkplatz des Rewe-Supermarktes in Nürnberg. Alex bindet sich die langen Haare zum Dutt zusammen, Daniel streift sich eine Stirnlampe über die Mütze. Weit und breit parkt kein Auto mehr. Kein Mensch schleppt mehr vollbepackte Tüten, kein Einkaufswagen rattert über den Boden. Der Supermarkt ist schon seit einer Stunde geschlossen. Alex und Daniel wollen auch gar nicht rein. Sie wollen zum Hinterhof. Den alten Peugeot parken sie am Straßenrand. Als sie aussteigen, schauen sie nochmal nach links und rechts. „Um die Uhrzeit muss man immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal sind noch Supermarktmitarbeiter da“, sagt Alex grinsend. Er wirkt nicht gerade ängstlich. Als sie den Hinterhof betreten, geht sofort der Bewegungsmelder an und wirft Licht auf 15 sauber aufgereihte Mülltonnen. Das ist gut, denn so sehen Alex und Daniel viel besser, was in den Tonnen ist. Routiniert öffnet Alex den ersten grünen Deckel. „Geil, hier gibt’s Eis. Das nehmen wir mit“, ruft er strahlend. Fünf unberührte Eisbecher liegen ganz oben, als hätte jemand gewollt, dass sie gefunden werden. Drei Mal Schoko, zwei Mal Vanille. Tiefgefroren ist das Eis zwar nicht mehr, aber das stört Alex nicht. Daniel wühlt in der leicht modrig riechenden Tonne daneben und findet ein Netz Orangen. Er nimmt sie raus, inspiziert sie von allen Seiten. Eine schmeißt er wieder zurück in die Tonne, die anderen landen in der Einkaufstasche. „Wenn nur eine Orange schlecht ist, schmeißen die Supermarktmitarbeiter gleich das ganze Netz weg“, erklärt er verärgert.