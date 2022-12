Streitkräfte immer noch blank : Lambrechts miserable Bilanz

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Bundeskanzler Olaf Scholz am 7. September im Bundestag Bild: AFP

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wirtschaftet die Bundeswehr weiter herab. Den Streitkräften fehlt es an Waffen, Munition, Personal und politischer Führung. Die jüngste Nachricht: Nicht einmal die versprochene schnelle Eingreiftruppe für die NATO (VJTF) kann Deutschland voll erbringen.

Die dafür vorgesehene verstärkte Brigade der Bundeswehr, rund 8000 Soldaten, hat kaum eigene Artillerie und operiert funktechnisch hinterm Mond. Als „qualifiziertes Fehl“ umschreibt Lambrechts Ministerium solche Defizite. Und dann noch das Puma-Desaster vom Wochenende. Dabei wird die prestigeträchtige NATO-Brigade durch Leihgaben aus dem ganzen Heer schon besser ausgestattet.

Die anfängliche Hoffnung weicht der Enttäuschung

Lambrecht ist es bisher nicht gelungen, die miserable Materiallage zu verbessern. Das Beschaffungswesen und ihr Ministerium zu reorganisieren hat sie gar nicht erst versucht. Ist es ihr einfach zu viel Arbeit? Für die größte sicherheitspolitische Aufgabe seit Jahrzehnten mangelt es der SPD-Politikerin an Kompetenz und Engagement.

Die anfängliche Hoffnung der Armee auf bessere Ausrüstung und damit Überlebenschancen im Kriegsfall weichen großer Enttäuschung, wovon Lambrecht freilich nichts hören will. Während die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) und andere tagtäglich die Nöte beschreiben und eine beherzte Kursänderung fordern, spricht Lambrecht von glücklichen Soldaten, die ihr bei Truppenbesuchen vorgestellt würden.

Sie scheint es nicht besser wissen zu wollen. Ihre Parlamentarischen Staatssekretäre hat sie im Verteidigungsministerium zu kleinen Rädchen degradiert. Zum Genossenzirkel in der Hausleitung gehört Staatssekretärin Margaretha Sudhof, Lambrechts Weggefährtin aus früheren Ämtern. Ihr ist es in zwölf Monaten nicht gelungen, eine Bestandsaufnahme von 30, 40 Seiten abzuliefern. Doch ohne Bestandsaufnahme keine Reform: So hat Lambrecht es früh befohlen, nachdem sie bei Amtsantritt die Vorschläge des Generalinspekteurs und ihrer Vorgängerin verworfen hatte.

Lambrecht stößt viele vor den Kopf

Im Parlament stößt Lambrecht selbst ihre Koalitionspartner vor den Kopf. Für das Kabinett ist sie durch ungenügende Arbeitsergebnisse und privatdienstliche Peinlichkeiten zur Belastung geworden. Was Lambrecht der Ukraine zu Beginn des russischen Überfalls an Hilfe anbot, einige Helme und verschimmelte Fliegerfäuste aus DDR-Beständen, machte Deutschland zum Gespött. Lambrecht hat das in ihrer linken Gesinnungsblase anfangs gar nicht bemerkt.

Erst als der amerikanische Verteidigungsminister Ende April in Ramstein, mitten in Deutschland, demonstrativ eine große Geberkonferenz für Waffenlieferungen veranstaltete, lenkten Lambrecht und Bundeskanzler Olaf Scholz ein und sagten einige ausgemusterte Flugabwehrpanzer zu. Unter massivem Druck des Bundestages ist die Rüstungshilfe inzwischen größer und wirkungsvoller geworden. Lambrechts Verdienst ist das nicht. Nach Kiew hat sie sich bis heute nicht getraut.

Es war eine Fehlentscheidung, sie zur Verteidigungsministerin zu machen

Die SPD-Politikerin, die nicht mehr für den Bundestag kandidiert hatte, wollte nach zwei Jahrzehnten im Parlament und nach Ämtern in drei Ministerien als Anwältin eine Art neues Leben beginnen. Doch nach dem Wahlsieg wollte sie plötzlich Innenministerin werden, bekam aber das Verteidigungsressort: eine Fehlentscheidung des Kanzlers, unter der auch Lambrecht sichtlich leidet. Sie scheint sich für die Bundeswehr nicht wirklich zu interessieren. In 23 Jahren als Abgeordnete hatte sie nie Soldaten in Auslandseinsätzen besucht. Ihr Interesse an außenpolitischen Fragen war gering.

Dass die Bundeswehr heute das Land nicht verteidigen könnte, erfüllt viele Bürger mit Sorge. Kanzler Scholz hat in seiner „Zeitenwende“-Rede versprochen, von nun an jedes Jahr zwei Prozent der Wirtschaftskraft für die Verteidigung aufzuwenden. Der NATO wurde eine einsatzfähige Division angekündigt, den Partnern im Baltikum eine Kampf-Brigade. Die Bundeswehr bekam 100 Milliarden Euro für die sofortige Besserstellung. Lambrecht hätte beherzt zugreifen müssen und ihre angebliche Vorliebe für schwierige Aufgaben in Taten beweisen können. Doch ihre Jahresbilanz ist schlecht: Das Zwei-Prozent-Ziel wird dieses und nächstes Jahr verfehlt, von den 100 Milliarden wurde bisher fast nichts ausgegeben, abgesehen von einer riskanten Flugzeug-Order.

Statt Munition für mindestens 30 Tage zu beschaffen, reichen die Vorräte für zwei bis drei Kampftage, Tendenz schrumpfend. Die Ministerin ignorierte erst den Bedarf, schrieb dann einen Bettelbrief an Finanzminister Christian Lindner. Der ließ eine Absage ausrichten, bot aber Hilfe bei der Reorganisation des Verteidigungsministeriums an – noch eine Blamage für Lambrecht. Ein Jahr nach ihrem Amtsantritt, zehn Monate nach Ausbruch des Krieges lautet das Fazit: Es war ein vergeudetes Jahr für die Bundeswehr, ein schlechtes Jahr für die Sicherheit Deutschlands.