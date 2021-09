Christian Lindner : Der Mann, der Bambi tötete

Aktualisiert am

Kritiker halten Lindner für einen Rollenspieler. Doch er hat die FDP wieder zum Erfolg geführt. Was bedeutet das für die Zukunft?

Christian Lindner bei einer Wahlkampfveranstaltung in Rösrath Bild: Stefan Finger

Wenn Christian Lindner über den Liberalismus redet, fängt er bei Jesus Christus an. Es ist ein wechselhafter Sommertag, Lindner ist in den Hof von Schloss Eulenbroich gekommen, um zu den Menschen in seinem Wahlkreis zu sprechen. Er hat auf der Bank eines stillgelegten Cafés Platz genommen, es geht um die Wurzeln des Liberalismus.

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge



Für ihn liegen sie in der Französischen Revolution, der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung und eben im Neuen Testament. Die Erlösung durch Christus werde jedem persönlich zuteil, sie sei die Quelle des Individualismus, aus dem der Liberalismus hervorging.