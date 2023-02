Seit Tsai Ing-wen vor sieben Jahren zur Präsidentin von Taiwan gewählt wurde, hat China jegliche Kommunikation mit der Regierung in Taipeh eingestellt. Zur oppositionellen Nationalpartei KMT unterhält Peking dagegen offene Ge­sprächskanäle. Dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Andrew Hsia rollt die Kommunistische Partei gerade den roten Teppich aus. Seit einer Woche ist Hsia in China unterwegs. Er besucht Peking, Schanghai, Nanjing, Wuhan, Chongqing und Chengdu.

Obwohl Hsia nur stellvertretender Parteichef ist, wurde er von Wang Huning, der Nummer vier in der chinesischen Machthierarchie, empfangen. „Das ist ranghöher als das übliche Protokoll“, sagt der Taiwanfachmann Wen-Ti Sung von der Australian National University. Der Grund: In Taiwan be­ginnt gerade der Vorwahlkampf für die Präsidentenwahl in elf Monaten. Es ist in Chinas Interesse, dass die Peking-freundlichere KMT die Wahl gewinnt. Eine allzu große Nähe zu Peking verringert aber die Wahlchancen der Nationalpartei. Für beide Seiten ist der Besuch deshalb eine Gratwanderung.