Aktualisiert am

Moskau und Peking haben ihre militärische Zusammenarbeit bekräftigt. Der chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu sagte am Sonntag bei einem Empfang durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau, die Zusammenarbeit entwickele sich „sehr gut“ und spiele eine „große Rolle bei der Gewährleistung der globalen und regionalen Sicherheit“. China sei bereit, die strategische Kommunikation zwischen den beiden Armeen zu stärken.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Putin verwies auf einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen den Militärs beider Länder sowie auf gemeinsame Manöver im Fernen Osten und in Europa und hob den „strategischen Charakter unserer Beziehungen“ hervor. Die Delegation um Li besuchte am Montag zudem die Akademie des russischen Generalstabs in Moskau. Dort sollen im Herbst nach russischen Angaben mehr als 20 ranghohe Offiziere aus China ausgebildet werden.

Seit vergangenem Freitag hält Russland unangekündigte Manöver im Pazifik ab, nahe der zwischen Moskau und Tokio umstrittenen Kurilen-Inselgruppe. Die Übungen werden auch als Unterstützungsgeste an die Adresse Pekings gewertet. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schojgu berichtete Putin am Montag, an den Manövern nähmen mehr als 25.000 Soldaten, 167 Schiffe einschließlich von zwölf Unterseebooten sowie 89 Flugzeuge und Hubschrauber teil. Zu Medienberichten über eine japanische Protestnote sagte Putins Sprecher, alle Manöver werden „in strenger Übereinkunft mit dem Völkerrecht durchgeführt“.

Bericht zu geheimen Waffenlieferungen Chinas

Im Westen wird die russisch-chinesische Zusammenarbeit auch mit Blick auf den Ukrainekrieg mit Sorge gesehen. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und Putin hatten etwa bei einem Treffen in Moskau im März auch über den sogenannten „Friedensplan“ Pekings zur Beendigung des Kriegs gesprochen. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat schon vor Wochen gesagt, dass Xi mit der Lieferung tödlicher Waffen an Russland eine Grenze überschreiten würde. Scharfe Sanktionen wären die Folge. Jake Sullivan, Bidens Nationaler Sicherheitsberater, hatte im Februar öffentlich gemacht, dass Peking den Schritt erwäge, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe.

Nun ist im Zusammenhang mit dem Pentagon-Datenleck bekannt geworden, dass die amerikanischen Nachrichtendienste den russischen Auslandsgeheimdienst SWR abgehört haben. In einem streng geheimen Bericht vom 23. Februar des Büros des Nationalen Geheimdienstdirektors wurde berichtet, der SWR habe gemeldet, dass die Zentrale Militärkommission Chinas der „stufenweisen Versorgung“ Russlands mit Waffen zugestimmt habe, diese aber geheim halten wolle. Der Bericht enthielt keine Quelle für die SWR-Information, berichtete die „Washington Post“, der das Dokument vorlag. In dem Bericht heißt es: „Peking stimmt angeblich verdeckten Lieferungen von tödlicher Militärhilfe nach Russland zu.“

Mehr zum Thema 1/

Regierungsvertreter in Washington machten deutlich, dass es weiter keine Beweise dafür gebe, dass der Schritt umgesetzt wurde. Man sei aber besorgt und beobachte die Lage genau. Auch der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Olexij Danilow, sagte, bisher habe man keine Anzeichen dafür, dass Russland chinesische Waffen an der Front anwende. Sobald man entsprechende Spuren finde, werde man eine Erklärung abgeben.