Künstliches Koma beendet : Charité: Kreml-Kritiker Nawalnyj ist wieder ansprechbar

Das durch Medikamente aufrechterhaltene künstliche Koma des russischen Oppositionsführers Aleksej Nawalnyj konnte beendet werden. Wie die Charité am Montag mitteilte, werde der Patient nach seiner Vergiftung schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt. Er reagiere auf Ansprache. Langzeitfolgen der schweren Vergiftung seien weiterhin nicht auszuschließen, heißt es in der Pressemitteilung der Klinik.

Nawalnyj wird seit dem 22. August in der Berliner Charité behandelt, nachdem er zwei Tage zuvor während eines Fluges in Russland zusammengebrochen war. In Deutschland hat vor Kurzem ein Spezial-Labor der Bundeswehr festgestellt, dass Nawalnyj mit einem militärischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Das Gift war in den 1970er Jahren von sowjetischen Wissenschaftlern entwickelt worden. Moskau weist jede Schuld am Gesundheitszustand des prominenten Kritikers von Staatschef Wladimir Putin zurück.

In Deutschland ist aufgrund der Vorkommnisse eine Debatte über das Gaspipelineprojekt Nord Stream 2 entbrannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließt nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert nicht mehr aus, dass Nord Stream 2 von möglichen Sanktionen gegen Russland betroffen sein könnte. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), sprach sich im Interview mit der F.A.Z. für einen Stopp des Projekts aus. Auch der CDU-Politiker Friedrich Merz ist dieser Meinung.

Kritik kommt von der Opposition. Die Linkspartei spricht sich gegen einen Stopp des Projekts aus. Der Parteivorsitzende Bernd Riexinger sagte, Wirtschaftssanktionen gegen Russland seien „nicht notwendig“.