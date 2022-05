Landtagswahl in NRW : „Ausschließeritis“ war gestern

Kurz vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl lässt sich nicht absehen, welche Parteien die nächste Regierung in Düsseldorf bilden werden. Nur so viel scheint klar: Schwarz-Gelb dürfte es nicht wieder werden, denn seit vielen Monaten kommen CDU und FDP in den Umfragen nicht mehr auf eine Mehrheit. Weil sich CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, kommen sowohl die beiden Dreierbündnisse Ampel- und Jamaika-Koalition als auch (je nach Erhebung) Schwarz-Grün sowie Rot-Grün in Frage.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) hat schon selbstbewusst angekündigt, auch dann eine Koalition schmieden zu wollen, wenn seine Partei abermals wieder nur Platz zwei erreicht – worauf die jüngsten Erhebungen hindeuten. Im Endspurt setzt er auf das Motto „Bund und Land – Hand in Hand“ und hofft auf Schubkraft von Kanzler Olaf Scholz. Auf einem Großflächenplakat steht unter einem Doppelporträt der beiden Genossen der Slogan „Gemeinsam für NRW und Deutschland“.