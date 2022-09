Botschaft an den Parteitag : Das „C“ ist der Identitätskern der Union

Die CDU setzt mit ihrem Parteitag zum großen Sprung an: Zuversicht will sie geben und legt dafür das passende Fundament. Die Grundwertecharta, die zur Diskussion steht, bildet den Auftakt der Selbst­verpflichtung, wie die Christdemokratie im nächsten Jahrzehnt die Republik gestalten will. Das „C“ des Parteinamens muss dabei im Zentrum bleiben! Nie war es so wertvoll in seiner Bedeutung für den Zusammenhalt des Landes wie heute. Und das, ob­wohl Deutschland heute mehr als nur durch das Christentum geprägt ist.

Nach der moralischen Katastrophe des Nationalsozialismus entstand die CDU als erste große ökumenische Bewegung der Nachkriegszeit, die – inspiriert vom christlichen Menschenbild – Politik formulierte. Nach 1989 fanden viele Menschen im Osten den Weg in die CDU, die die neugewonnene Freiheit aus ihren Kirchengemeinden heraus politisch gestalten wollten.