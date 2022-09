Parteitag in Hannover : CDU künftig mit Frauenquote

„Seien wir eine einladende Union!“, hatte Mario Czaja gebeten und sich gewünscht, die Satzungsdebatte auf dem CDU-Parteitag werde mit Form und Zurückhaltung geführt. Czaja war am Freitag in Hannover einer von vielen, die dafür geworben hatten, sich nicht auf offener Bühne über das zu zerstreiten, was Czaja „eigentlich eine Petitesse“ genannt hatte. Eine Petitesse für das Weltgeschehen mochte die Frauenquote sein. Für die CDU war sie in den Kulissen ihres Parteitages in Hannover das herausragende Thema. Gaspreise, Ukraine, Klimaschutz – alles bedeutend. Gleichwohl hatte die Parteiführung vor allem damit zu tun, die anstehende Debatte um einen einzelnen Paragraphen der Parteisatzung zu moderieren, zu beruhigen: Paragraph 15, Absatz 3 der Statuts, die Frage einer Frauenquote.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die erste Abstimmung, ein Antrag des Kreisverbandes Vechta, versuchte die ganze Debatte abzuwürgen: Ein Mitgliedsvotum solle zunächst abgehalten werden. Das rief früh den Parteivorsitzenden Friedrich Merz ans Rednermikrophon. Merz hatte sich lange offen gelassen, ob er überhaupt reden werde. Nun warb er erstmals nachdrücklich für eine rasche Entscheidung: „Alle sind beteiligt worden, es liegen jetzt Vorschläge zur Satzungsänderung vor, und das kann nur ein Parteitag beschließen“. Merz warnte vor weiteren, jahrelangen Diskussionen und forderte eine „heutige Entscheidung“. Diese Abstimmung gewann er mit großer Mehrheit. Gegen 19:00 Uhr begann die eigentliche Debatte. Dreißig Wortmeldungen wurden zu Beginn gezählt.

Sollen, nicht müssen

Merz hatte sich dieser Frage angenommen, nachdem er sich mit der Analyse der Wahlergebnisse vertraut gemacht hatte – und mit den Zukunftsaussichten einer Partei, die besonders bei jüngeren Leuten als Männerverein wahrgenommen wird. In der Bundestagsfraktion sind 80 Prozent der Abgeordneten Männer. Der Frauenanteil in der schrumpfenden Partei beträgt knapp ein Viertel. Bei der rasch wachsenden Grünen-Mitgliedschaft sind es 41 Prozent. In den vergangenen dreißig Jahren hat sich der Anteil von Frauen in der CDU nicht erhöht.

Frauenquote, das war aus Sicht der CDU immer was für Linke und Grüne. Gleichstellung, so das Argument der aktuellen Gegnerinnen „geht nie über Quoten“. Niemand engagiere sich in der Union wegen einer Quote, hieß es. Hingegen warb Annette Wiedmann-Mautz, Vorsitzende der Frauen-Union in Baden-Württemberg, dafür und warnte vor „toten Winkeln“ in der Politik. Es gebe in keinem Landesverband eine Vorsitzende, neunzig Prozent der Kreisverbände würden von Männern geführt. Der Abgang von Angela Merkel habe deutlich gemacht, was fehle. Wenn es im bisherigen Tempo weitergehe, sei Parität in 240 Jahren erreicht. Eine von den wenigen Kreisvorsitzenden der Partei, Mutter dreier Kinder, Unternehmerin aus Nordrhein-Westfalen, nannte die Frauenquote unter johlendem Beifall „antiquiert“.

Mehr zum Thema 1/

Eine Gegnerin, Sarah Beckhoff aus Dortmund, nannte die Quotierung einen „Angriff auf unsere innerparteiliche Demokratie“. Julia Klöckner sagte es sei ihr unverständlich, warum sich Frauen selbst „bezichtigten“ gegen die Quote zu sein und „Frauen gegen Frauen in Stellung gebracht werden“. So ging es hin und her, jeweils zwei Minuten hatten die überwiegend weiblichen Redner, zuweilen wurde der Ton scharf. Gitta Connemann, Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, nannte die Debatte zuerst uninteressant, plädierte dann aber sehr nachdrücklich gegen die Quote. Karin Prien, die stellvertretende Parteivorsitzende, warb dafür und sagte, Parität müsse selbstverständlich werden. Eine moderne Gleichstellungspolitik bedeute auch die Macht zwischen Männern und Frauen zu teilen „und darum geht es in Wahrheit bei dieser Abstimmung“. Franka Bauernfeind aus Thüringen sagte entschieden, sie sei „gegen jede Quote“.

Merz und sein Generalsekretär wollen behutsam umsteuern. Ihr Vorschlag, erarbeitet von der Parteistrukturkommission, lief auf eine stufenweise Quotierung hinaus: 40 Prozent in den Ämtern von 2024 an, 50 Prozent ab dem 1. Juli 2025. Von Eile also keine Rede. Und als eine Quote für Listenaufstellungen zu Wahlen solle jeder dritte Platz an eine Frau vergeben werden. Solle, nicht müsse. Außerdem, auch das ein Angebot an die Skeptiker, soll die Regelung 2029 erstmals wieder auslaufen. Um dann zu sehen, wie weit die CDU in Sachen Gleichstellung gekommen ist.