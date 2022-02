Partielle Impfpflicht : Die Rebellion der CDU

Aktualisiert am

In gut einem Monat tritt die Impfpflicht für Pflegekräfte in Kraft. Doch plötzlich stellen viele CDU-regierte Länder sie infrage. Dürfen sie das überhaupt?

Hält die partielle Impfpflicht für nicht umsetzbar: Markus Söder am 7. Februar 2022 in München. Bild: dpa

Drei Landtagswahlen stehen im Frühjahr an und wohl kaum ein Thema eignet sich so sehr zur Profilierung wie die Impfpflicht. Im Saarland, wo zuerst gewählt wird, kamen am Montag die CDU-Fraktionsvorsitzenden aus Bund und Ländern zusammen. Auch der Bundesvorsitzende Friedrich Merz nahm teil.

Er forderte anschließend, die einrichtungsbezogene Impfpflicht für das Personal von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu stoppen. „Die Regierung lässt die Einrichtungen und lässt die Beschäftigten mit den Folgen dieser Impfpflicht völlig allein“, sagte Merz. „Wir stoßen diese Einrichtungen ins Chaos.“ Ähnlich hatte zuvor schon Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) argumentiert, als er am Montag ankündigt hatte, die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst nicht umzusetzen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) reagierte am Dienstag mit sichtlicher Fassungslosigkeit auf Söders Ankündigung. Offenbar sei einigen der Protest gegen Impfpflicht und Personalausfälle wichtiger als der Schutz der vulnerablen Gruppen. „Es geht bei dieser Maßnahme nicht darum, dass wir das Leben der Pflegekräfte erschweren wollen“, sondern es gehe um den Schutz alter und vorerkrankter Menschen in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen.

Dort seien leider schon zu viele gestorben. Lauterbach bezeichnete es als „nicht nachvollziehbar“, dass Länder ein Gesetz nicht umsetzen wollten. Bisher hat es nach Angaben des Gesundheitsministers kein direktes Gespräch mit Söder gegeben, das könne noch kommen. Auch sei das Ministerium bereit, den Ländern bei der Umsetzung zu helfen, man könne sogar darüber reden, die Umsetzung auf einen Monat zu strecken.

Auch aus den Reihen der SPD-geführten Länder wurde Söder öffentlich zurechtgewiesen. Die Äußerungen aus der Opposition seien verantwortungslos, rücksichtslos und von parteipolitischer Taktik geprägt, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. „Das schadet in einer Pandemie, das macht Politik absolut unglaubwürdig.“ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte: „Bayern ist inzwischen ein komplett unberechenbarer Faktor”. Zum Hintergrund dieser Äußerung dürfte zählen, dass die Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz seit dem Ende der großen Koalition zumindest nach der Wahrnehmung von SPD-Politikern so stark wie noch nie seit Pandemiebeginn von Parteipolitik geprägt sind.

Söders Einlassungen markieren nach Auffassung von Weil noch einmal eine „neue Qualität”, weil nun sogar die Umsetzung eines Gesetzes verweigert werde. Aus Weils Sicht zeugt das von einem fragwürdigen Rechtsverständnis Söders, der wie er selbst Jurist ist. Der niedersächsische Ministerpräsident fügte hinzu: „Geltendes Recht ist überall anzuwenden und steht nicht zur Disposition der jeweiligen Landesregierung.”

So sieht es in der Tat das Rechtsstaatsprinzip vor. Ein ungeschriebener Verfassungsgrundsatz ist außerdem die Bundestreue, die Bund und Länder zu gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichtet. Unmissverständlich regelt das Grundgesetz auch den Vollzug von Gesetzen, der – von wenigen Ausnahmen abgesehen – den Ländern obliegt. Sie sind für die Ausführung der eigenen Gesetze ebenso zuständig wie für den Vollzug solcher, die der Bund erlassen hat. Auch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die im Infektionsschutzgesetz geregelt ist, handelt es sich um ein Bundesgesetz. Laut Artikel 83 Grundgesetz führen die Länder solche Gesetze grundsätzlich in eigener Verantwortung aus. Anders als der Wortlaut suggerieren könnte, enthält Artikel 83 nicht nur ein Recht, er verpflichtet die Länder zum Vollzug.