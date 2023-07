Aktualisiert am

Deutschland soll nach Ansicht des Thüringer CDU-Vorsitzenden Mario Voigt „ein anderes Land“ werden, insbesondere in Fragen der Einwanderungspolitik. Voigt, Spitzenkandidat seiner Partei für Thüringen, sagte dem „Spiegel“: „Als CDU müssen wir deutlich machen, dass wir ein anderes Land wollen. Wir müssen Akzeptanz und Vertrauen in der Bevölkerung zurückgewinnen.“

Das gehe nur mit „klaren Regeln und einer Begrenzung von Migration.“ Was die AfD betreffe, so Voigt, gelte „für die kommunale Ebene generell eine gewisse Form von Pragmatismus. Das geht nicht anders“.

Der designierte CDU-Generalsekretär, Carsten Linnemann, rief die CDU derweil zur Geschlossenheit auf. Der „Funke-Mediengruppe“ sagte er, er habe sich darüber geärgert, dass „manche in der Partei“ die Diskussion über soziale Medien geführt hatten. Das schade nur der CDU. Er habevon den Merz-Kritikern „immer mehr den Eindruck, dass einige ihn bewusst missverstehen wollen“. Merz habe klar gesagt, dass die CDU nicht mit der AfD zusammenarbeite.

Nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag der „Bild am Sonntag“ verlieren CDU und CSU weiter an Zustimmung und liegen derzeit bei 26 Prozent, die AfD legt weiter zu und liegt, so die Zahlen des Instituts Insa, bei 22 Prozent. Zudem glaubten 38 Prozent der Unionsanhänger, dass Markus Söder eine gute Chance gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe, 20 Prozent nannten Merz.

Den aktuellen Zahlen zufolge seien 36 Prozent der Unionswähler „der Meinung, dass Merz einen schlechten Job macht“, berichtet die Zeitung. Wie viele der übrigen 64 Prozent finden, er mache einen guten Job, wird nicht berichtet.