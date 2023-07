Kritik an CDU-Chef Merz : Wegner kann ein rechtes Image in Berlin nicht brauchen

Kai Wegner hat am Wochenende gleich mehrfach Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Berlins Regierender Bürgermeister von der CDU war der erste, der die Aussagen von Friedrich Merz zu einer möglichen Kooperation mit der AfD auf kommunaler Ebene kritisierte.

Kaum war das Sommerinterview mit dem CDU-Vorsitzenden zu Ende, da schleuderte ihm Berlins Spitzenmann harschen Protest entgegen. „Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da ZUSAMMENarbeit geben?“, schrieb er auf Twitter. Wegner öffnete damit ein Tor, eine Kaskade von Kritik brach über Merz herein. Zudem konnte nach Wegners Tweet niemand sagen, dass die Kritik nur aus der dritten oder vierten Reihe der CDU komme.

Wegner ist nicht vorzuhalten, dass er seine Meinung zur AfD kurzfristig geändert hätte. Am Tag vor dem Merz-Interview hatte er im Deutschlandfunk gesagt: „Die AfD ist unser politischer Feind, weil sie eine andere Gesellschaft will, weil sie die Gesellschaft spaltet, auseinandertreiben will, Hass sät, und deshalb darf und kann die AfD niemals ein Kooperations- oder gar Koalitionspartner für die CDU sein.“

Der Regierende Bürgermeister nimmt für sich in Anspruch, mit dieser Haltung erfolgreich gewesen zu sein. Die Berliner Wiederholungswahl im Februar gewann die CDU mit 28,2 Prozent; die AfD erreichte trotz der Silvesterkrawalle nur 9,1 Prozent, lag noch unter ihrem Ergebnis der für ungültig erklärten Wahl vom September 2021.

Dennoch erstaunt die Härte, mit der Wegner seinen Bundesvorsitzenden anging. Als Berliner Oppositionsführer hatte er die Ambitionen des heutigen CDU-Chefs auf den Parteivorsitz bei allen drei Anläufen unterstützt, und nicht etwa Annegret Kramp-Karrenbauer oder Armin Laschet. Wegner stand nicht für den liberalen Flügel der CDU, im Gegenteil.

Mitte 2019 sagte er noch, Hans-Georg Maaßen könne natürlich Mitglied der CDU sein, die Partei habe schließlich einen konservativen Flügel. Er widersprach damit der damaligen Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Die Haltung zu Maaßen vertritt er mittlerweile nicht mehr, sondern ist für dessen Parteiausschluss. Das hat einerseits mit der weiteren Radikalisierung von Maaßen zu tun, andererseits damit, dass Wegner selbst mehr in die Mitte der CDU gerückt ist.

Offenbar hat Wegner eine Ernüchterung in Bezug auf Merz erlebt. Wegner sei der Ansicht, so heißt es in seinem Umfeld, dass Merz mit Äußerungen wie dem Satz von der CDU als „Alternative für Deutschland mit Substanz“ die AfD nur stärker mache. Gleichzeitig fehle es an Klarheit, wofür die Bundes-CDU eigentlich stehe. Ein Teil der Ernüchterung geht wohl auch auf persönliche Erlebnisse mit Merz zurück.

Misstrauen in der Parteizentrale

Als sich Wegner im Herbst 2022 zum zweiten Mal auf den Weg machte, Regierender Bürgermeister zu werden, da hieß es, die Bundesspitze der CDU traue ihm nicht zu, die Wahl zu gewinnen. Sie wolle den ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an Stelle Wegners ins Rennen schicken.