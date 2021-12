Aktualisiert am

Interview mit Friedrich Merz : „Wir sollten die Bevölkerung nicht in Angst und Schrecken versetzen“

Der designierte CDU-Chef über heilige drei Königinnen, Gelassenheit in der Pandemie und die Frage, ob die Kontaktbeschränkungen zu Silvester zu spät kommen.

Herr Merz, hatten Sie als Kind eine Weihnachtskrippe im Haus?

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



In unserem Elternhaus immer. Bei meinen Großeltern auch, wo wir lange Jahre mit der Familie Weihnachten gefeiert haben. Und ich habe vor Jahren einmal eine sehr große Krippe von einem CDU-Stadtverband geschenkt bekommen. Die hatte ein Schreiner aus richtigem Altholz extra für mich gebaut, mindestens ein mal ein Meter groß und achtzig Zentimeter hoch. Wir haben diese Krippe deshalb auch die „Einliegerwohnung“ genannt. Und in dieses alte Holz haben wir moderne Figuren gestellt, die heilige Familie, Ochs, Esel, Kamel, Schafe. Der Kontrast gefällt uns in der Familie bis heute.