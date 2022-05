100 Milliarden für Bundeswehr : Sondervermögen soll schnell umgesetzt werden

Jetzt soll es schnell gehen: Noch in dieser Woche könnte das Gesetz über das Sondervermögen der Bundeswehr abgeschlossen werden. Das sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Morgen nach der Einigung.

Das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr könnte nach den Worten des CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt noch in dieser Woche verabschiedet werden. „Es gibt die Möglichkeit, dass wir noch in dieser Woche das Gesetzgebungsverfahren abschließen“, sagte Dobrindt am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte in derselben Sendung: „Das kann sehr schnell jetzt gelingen, denn die wesentlichen Punkte sind vereinbart.“

Dann werde auch die Liste mit den genauen Bestellvorhaben für Panzer, Flugzeuge, Schiffe und andere Bundeswehr-Ausrüstungen öffentlich werden, die Teil des Gesetzgebungsverfahrens sei, so Dobrindt weiter. Diese umfasst nach den Worten Lambrechts die ganze Bandbreite von Nachtsichtgeräten, Funkgeräten bis hin zu schweren Transporthubschraubern. Allein an Munition gebe es für die Verpflichtungen in der NATO Bedarf im Volumen von 20 Milliarden Euro. „Wir können jetzt auch loslegen, wenn dieses Sondervermögen zur Verfügung steht“, sagte die SPD-Politikerin.

Das NATO-Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aufzuwenden, soll dabei nicht im Grundgesetz, sondern in einem separaten Ertüchtigungsgesetz geregelt werden. Es muss nicht jedes Jahr erfüllt werden, wie beide Politiker erläuterten, sondern im Durchschnitt von jeweils fünf Jahren. Damit soll beispielsweise dem Rechnung getragen werden, dass Anschaffungen in einem Jahr getätigt werden könnten, aber erst im Folgejahr zu Buche schlagen. „Das kann mal mehr sein, das kann mal weniger sein“, erklärte Lambrecht.

Cybersicherheit und Partnerprogramme aus dem Bundeshaushalt

Die Bundesregierung hatte sich mit der oppositionellen CDU/CSU-Fraktion am späten Sonntagabend über die Schaffung eines Sonderfonds von 100 Milliarden Euro für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr verständigt. Gemeinsam verfügen SPD, Grüne und FDP sowie die Unionsfraktion über die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit, um das schuldenfinanzierte Sondervermögen im Grundgesetz zu verankern.

Das Geld soll allein der Bundeswehr zugute kommen. Von den Grünen verlangte Maßnahmen etwa zum Schutz vor digitalen Angriffen oder zur Ertüchtigung von Partnern „werden aus dem Bundeshaushalt finanziert“. Die Außenministerin Annalena Baerbock begrüßte die Einigung. Es sei „ein guter Kompromiss, wo wir dafür sorgen, dass sich die NATO auf uns verlassen kann“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag im Deutschlandfunk. Zugleich habe man „die große Herausforderung von Cyberabwehr, die wir ebenfalls massiv angehen müssen“, gesetzlich verankert.

Die Koalition sagte darüber hinaus zu, dass ein Wirtschaftsplan mit den konkreten Beschaffungsvorhaben für die Bundeswehr mit der Einrichtung des Fonds beschlossen werde. „Seine Realisierung wird von einem beratenden Gremium des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages begleitet.“

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) äußerte sich zufrieden über die Einigung. Zwei Ziele seien erreicht worden, sagte der FDP-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur: „Erstens stärken wir die Bundeswehr in einem einmaligen finanziellen Kraftakt.“ „Zweitens stellen wir solide Staatsfinanzen sicher, indem die Schuldenbremse des Grundgesetzes erhalten bleibt.“ Durch die Verankerung in der Verfassung werde der „besondere Ausnahmecharakter“ für die Bundeswehr betont. Das sei zur Bekämpfung der Inflation wichtig.

Die Linkspartei kündigte dagegen an, das Gesetz im Bundestag abzulehnen. Die Linke werde „eine entsprechende Grundgesetzänderung nicht mittragen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Angemessene Ausstattung der Bundeswehr für ihren grundgesetzlichen Auftrag ja, Aufrüstung nein.“ Die Bundeswehr habe zuallererst ein Beschaffungsproblem. Stattdessen forderte Bartsch ein Sondervermögen zum Kampf gegen Kinderarmut.