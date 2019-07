In der Nähe von Hameln : Bundeswehr-Hubschrauber in Niedersachsen abgestürzt

Bei einem in Aerzen in Niedersachsen abgestürzten Hubschrauber handelt es sich um einen Helikopter der Bundeswehr. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Nach ersten Polizeierkenntnissen hat es bei dem Geschehen in Aerzen bei Hameln mindestens einen Toten gegeben. Weitere Details waren zunächst unklar.

Lesen Sie in Kürze mehr auf FAZ.NET