Wahlkampf der Grünen : Baerbocks Rückfall

Tag für Tag stirbt ein Stück Natur“ steht auf dem Wahlplakat. In dem Video sind ein paar grüne Tannen zu sehen, drumherum ist der ganze Wald braun, verdorrt, abgestorben. Annalena Baerbock sagt: „Ihre Stimme entscheidet über die letzte Regierung, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann. Bevor es zu spät ist.“ Es ist die gleiche Warnung, aber dazwischen liegen fast 40 Jahre: Das Plakat stammt aus dem Frühjahr 1983, das Video aus dem Sommer 2021. Die Grünen wollen in diesem Wahlkampf auf positive Botschaften setzen, nicht auf Apokalypse. „Bereit, weil ihr es seid“ ist ihr Slogan. Doch auf den letzten Metern greift Baerbock in den Instrumentenkasten der Gründungsgrünen. Man hört Gudrun Pausewang aus der Ferne rufen.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Die ersten Grünen sahen sich als Antiparteienpartei, Annalena Baerbock ist angetreten, die nächste Regierung anzuführen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Oder doch? Wenn man Baerbock beobachtet und mit vielen Grünen und Nichtgrünen über sie spricht, scheint der Rückfall in alte Muster plötzlich plausibel. Es ist eine Geschichte über eine Frau, die in dünner Luft nach Orientierung sucht. Und über eine Partei, die nicht so richtig weiß, wo sie hinwill.

Baerbock wollte eigentlich Orientierung geben. Als sie im Januar 2018 mit Robert Habeck den Parteivorsitz übernimmt, verabreden beide, dass nicht nur Deutschland einen Aufbruch brauche, sondern auch die eigene Partei. Raus aus der Ecke von Dinkel und Dünkel, in die Breite der Gesellschaft, aufs Land, zu den Dax-Vorständen, in den Osten. Mit werbender Sprache, einladender Kommunikation – so hat Habeck das Projekt kürzlich beschrieben. Mut machen statt Angst. Das Wort radikal verbannen die Parteivorsitzenden, sie reden nicht von Verboten, sondern von Anreizen. Den erhobenen Zeigefinger wollen sie steckenlassen, den Mittelfinger erst recht. Und dann soll es mit der Union um Platz eins gehen.

Zwei Realos an der Parteispitze

Baerbock und Habeck wollen diesen neuen Politikstil beide. Doch er verkörpert die Idee mehr als sie. Er ist der Vater, so könnte man sagen, sie die Adoptivmutter. Es ist nicht so, dass Baerbock ihre Partei nicht gefordert hätte. Im Kampf um den Parteivorsitz hat sie eine Parteilinke aus dem Rennen geworfen und damit das heilige grüne Prinzip der Flügelarithmetik ausgesetzt. Nun stehen zwei Realos an der Spitze der Partei. Auch Baerbock beteuert, die Grünen seien nicht die besseren Menschen, sondern wollten bessere Politik machen. Sie gibt zu, dass sie gern ein Stück Fleisch auf den Grill legt und auch mal Spaghetti vom Vortag wegwirft. Aber echte Zumutungen erspart sie ihrer Partei. Ende 2018 schlägt sie öffentlich vor, Straftäter schneller abzuschieben. Kein Grüner regt sich auf, Baerbock hatte sich vorher nach allen Seiten abgesichert und im Gegenzug versprochen, dem verhassten Konzept der sicheren Herkunftsländer endgültig eine Absage zu erteilen.

Habeck dagegen fährt in die Ukraine und schlägt die Lieferung von Defensivwaffen vor, obwohl es der Beschlusslage widerspricht. Er überrascht und verärgert damit seine Partei, erntet Lob von konservativer Seite. Baerbock bremst ihn aus. Sie kennt die Bedrohungslage in dem Land, aber mehr als die Unterstützung bei der Räumung von Minen will sie nicht versprechen. Sie glaubt nicht, dass die Grünen mehr verkraften können.