Ausbau der Windkraft : Die Ampel kann nicht, wie sie will

Windkraft versus Artenschutz : Rotmilan auf Kollisionskurs

Jedes Jahr verenden Greifvögel an Häuserwänden, auf Straßen – und an Windrädern. Intelligente Kamerasysteme könnten wenigstens Letzteres in Zukunft verhindern. Die Technik birgt aber noch so manche Tücke.