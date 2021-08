Corona-Effekt? : Wie sich die Pandemie auf die Wahlbeteiligung auswirkt

Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die im Zeichen der Corona-Pandemie standen, zeigten sich zwei Trends, die Auswirkungen auf die Bundestagswahl im September haben könnten. Zum einen hat sich die Quote der Briefwähler erhöht. In beiden Bundesländern lag sie bei mehr als fünfzig Prozent der Wahlberechtigten. Das ist ein Rekord: Ihr Anteil hat sich verdoppelt. Mehr Wähler haben per Brief abgestimmt als an der Urne.

Kevin Hanschke Volontär. Folgen Ich folge



Während einige Politikwissenschaftler von einem Pandemie-Effekt sprechen, sehen andere das als Indiz für die seit Jahrzehnten stärker werdende Tendenz zur Abstimmung per Post. Bundeswahlleiter Georg Thiel rechnet gar damit, dass es auch zu einem Briefwahlrekord bei der Bundestagswahl am 26. September kommen könnte. Schon bei der Bundestagswahl 2017 lag der Anteil bei 28,6 Prozent. Der zweite Effekt ist die sinkende generelle Beteiligung bei Wahlen, die während der Corona-Pandemie stattfanden. Die Ausnahme ist Sachsen-Anhalt, dort war die Wahlbeteiligung stabil.